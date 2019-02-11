Официально: Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк

Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк

Главе Херсонской областной администрации Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из Батькивщины, объявили подозрение в организации убийства активистки Кати Гандзюк.

"Гражданину Мангер В.М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", – сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко у себя в Facebook.

Он также опубликовал соответствующий документ.

О том, что представители БПП и Батькивщины причастны к убийству дочери, отец Кати Гандзюк сообщал еще в конце января. Виктор Гандзюк отметил, что криминальный авторитет "Москаль" сотрудничал с председателем Херсонской ОГА и его замом.

/ facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

Позднее была оглашена официальная причина смерти Екатерины Гандзюк. По сути, к ее смерти привела именно июльская атака кислотой.

Как сообщалось, 21 января еще один подозреваемый в организации убийства Гандзюк, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был объявлен в розыск.

СМИ сообщали, что Гандзюк убили из-за коррупционных "лесных схем". Более того, нападение на Гандзюк и убийство в Бердянске экс-атошника Виталия Олешко ("Сармата") - звенья одной цепи.

Напомним, пользователи Сети раскритиковали президента Петра Порошенко за то, что он подал документы в Центризбирком, в здание которого он попал через черный ход, прячась от активистов акции "Хто замовив Катю Гандзюк?"