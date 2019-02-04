"Извращенец х****в": Порошенко высмеяли за подачу документов в ЦИК "через задний проход"

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Пользователи Сети раскритиковали президента Петра Порошенко за то, что он подал документы в Центризбирком, в здание которого он попал через черный ход.

Вероятно, зайти в ЦИК "как все" президенту помешала акция у здания, где развернули плакат с обращением к нему по поводу убийства Екатерины Гандзюк.

По данным журналистки Ольги Решетиловой, глава государства зашел в ЦИК через черный ход.

Президент Петро Порошенко, який прийшов на посаду в результаті Революції Гідності, йде подавати документи в Центральну виборчу комісію через чорний хід, таємно, ховаючись від громадян. Тільки для того, щоб не відповідати на одне-єдине дуже незручне питання.

Хто замовив Катю Гандзюк?

Вам не здається, що тут щось не так?

"Ми йдемо СВОЇМ шляхом!", - сказал Порошенко, проникая "самовыдвижением" в ЦИК через зад...

СМИ пишут, что Порошенко зашёл в ЦИК через задний проход. По крайней мере, никто из активистов, блокировавших центральный вход в ЦИК, входящего туда Порошенко не видел. Ну и что здесь удивительного? Как он формировал ЦИК, так туда и входит! Извращенец, хренов.

Украина и выборы ПОЛИТБОДУН № 430 -Почему Порошенко, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, принес документы в ЦИК через черный ход? -А у него документы, невпихуемые через парадный.

Вор, лжец, предатель украинского народа да ещё и трус. Фу, какая мерзота!

Щось не так з цією партією і членами, а так красіво начіналось: продавали яблука, мед, а зараз продають кров. І все це задля влади. Що далі?

Пацюк.

сцыкун во всём сцыкун

И это главнокомандующий страны??? Позор Попрошенко!!!

Мало того, що через чорний хід. Так ще й загримований під бомжа, і в парику

З'явилося нове гасло кампанії: "задній прохід або Путін!

Трус.Его Циголко в женское платье одевал,так и прошли...Своим путем...ну, т.е по-новому,в колготках и на шпильках. ...Там метров 300 пришлось ползти,Гелетей прикрывал .Но есть и хорошая новость:Марина умеет ползать так же хорошо ,как и вышивать...

Просте питання : куди можна потрапити "через задний проход" ?

Таких питань вже тисячі до цього виблядка кровавого

Людина якій страшно вийти до людей не заслуговує бути президентом...

- пишут пользователи в комментариях.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.