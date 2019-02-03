Порошенко пообещали неожиданную встречу у входа в ЦИК

ЦИК / УНИАН

У входа в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), куда сегодня, как ожидается, прибудет Петр Порошенко, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты, проходит акция "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын в Facebook.

"Неравнодушные люди и друзья Кати встречают Петра Порошенко перед ЦИК", - написал Синицын.

Воскресенье, 3 февраля, - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты. Центризбирком будет принимать документы с 9.00 3 февраля до 00.00 4 февраля. Сама регистрация уже подавших документы кандидатов будет длиться до 8 февраля включительно.

По данным на утро воскресенья, документы для регистрации подали более 70 претендентов на пост президенты страны, 22 двум из которых отказали в приеме бумаг.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.