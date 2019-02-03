Выборы-2019: документы в ЦИК подали более 70 человек

ЦИК Украины / УНИАН

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины подали документы для регистрации более 70 претендентов на пост президенты страны.

Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает РБК-Украина.

"В целом заявления о регистрации кандидатами в ЦИК подали более 70 человек. Из них 28 человек зарегистрированы кандидатами. 22 лицам было отказано в регистрации", - приводит портал слова Хивренко.

Накануне ЦИК отказала в регистрации еще четырем претендентам на пост президента Украины.

Соответствующее решение было принято единогласно по Александру Жамойде, Дмитрию Касьяненко, Ярославе Качановской и Александру Соловьеву было принято на заседании ЦИК в субботу, 2 февраля.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.