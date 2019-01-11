"Глава ЦИК, генпрокурор": СМИ узнали, где и с кем Порошенко встречал Новый год-2019

Петр Порошенко встречал Новый год в президентской резиденции "Синегора", узнали журналисты / Скриншот видео с tsn.ua

Президент Петр Порошенко встречал Новый год-2019 вместе с женой Мариной и младшими детьми в резиденции "Синегора" (находится в селе Гута Ивано-Франковской области).

Вместе с главой государства и его семьей 2019-й встречали, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук и генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной, сообщает Страна.ua со ссылкой на источники на Банковой.

"В этом году за новогодний стол вместе с семьей президента сели… Александр Грановский, нардеп от БПП (Блок Петра Порошенко — Ред.), со спутницей. Интересно, что в роли спутницы Грановского оказалась Татьяна Слипачук... Поговаривают, что они уже давненько состоят в весьма близких отношениях", — отметило издание.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.

Шоумен Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в будущих президентских выборах. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.