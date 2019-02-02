ЦИК отказалась регистрировать кандидатами в президенты еще четырех человек

ЦИК / Хвиля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации еще четырем потенциальным кандидатам в президенты Украины.

Единогласное решение по Александру Жамойде, Дмитрию Касьяненко, Ярославе Качановской и Александру Соловьеву было принято на заседании ЦИК в субботу, 2 февраля, передает РБК-Украина.

Жамойде отказали из-за нарушения закона относительно подачи документов, а также невнесения залога.

"Есть основания для отказа в регистрации кандидата на пост президента Украины", - сообщил член ЦИК Олег Конотопский.

Ранее сегодня Центризбирком отказал в регистрации лидеру запрещенной в Украине Коммунистической партии Петру Симоненко.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.