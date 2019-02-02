Выборы-2019: Центризбирком принял решение по Симоненко

Центризбирком не зарегистрировал Петра Симоненко кандидатом на пост президента / ГолосUA

В субботу, 2 февраля, Центризбирком на заседании принял решение по Петру Симоненко, желающему на очередных выборах президента побороться за пост главы государства в качестве кандидата от запрещенной Коммунистической партии Украины.

ЦИК решил отказать политику в регистрации кандидатом на пост президента, пишет РБК-Украина со ссылкой на данные корреспондента.

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук сказала, что все члены ЦИК (всего — 16 человек) единогласно высказались за то, чтобы отказать Симоненко в регистрации.

"Вопрос регистрации кандидатом на пост президента… Симоненко Петра Николаевича. Прошу голосовать по проекту постановления. Утвержден единогласно", — заявила председатель.

В начале января стало известно, что Коммунистическая партия Украины, деятельность которой запрещена нашей в стране, выдвинула на пост президента своего лидера — Петра Симоненко.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных Центризбиркомом кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 28 человек.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).