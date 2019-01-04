Симоненко "намылился" в президенты Украины

Петр Симоненко / 112.ua

Коммунистическая партия Украины (КПУ), деятельность которой запрещена в стране, выдвинула на пост президента своего лидера Петра Симоненко.

Как сообщила пресс-служба КПУ, решение было принято на 54-м съезде политсилы, который прошел накануне в Киеве.

"Делегаты съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на пост президента Украины от Коммунистической партии Украины Симоненко Петра Николаевича, первого секретаря ЦК", - сказано в сообщении.

На съезде была одобрена предвыборная программа кандидата Симоненко, а партийные комитеты обязали собрать до 20 января деньги для залога, необходимого для регистрации Центризбиркома.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу из-за ошибок и неточностей в поданных документах. В пятницу, 4 января, ЦИК официально зарегистрировала первого кандидата в президенты страны, им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.

Кандидатами также были зарегистрированы народный депутат Сергей Каплин ("Блок Петра Порошенко), экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и мэр Львова Андрей Садовой.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.