ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты

Игорь Шевченко / УНИАН

Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировал первого кандидата в президенты страны, им стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.

Как сообщает УНН, "за" регистрацию Шевченко проголосовали 12 членов ЦИК.

Кандидатами в пятницу, 4 января, также были зарегистрированы народный депутат Сергей Каплин ("Блок Петра Порошенко), экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и мэр Львова Андрей Садовой.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.

Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.