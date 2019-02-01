А рекорд все бьют и бьют: в Украине резко выросло число кандидатов в президенты

В Украине резко выросло число кандидатов в президенты / "БезТабу"

На выборах 2019 в Украине продолжается "битва с рекордом" по количеству кандидатов в президенты Украины.

На заседании 1 февраля ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов – и теперь число желающих управлять страной возросло до 28 кандидатов. Эта цифра еще более обесценила рекорд 2004 года, когда было зарегистрировано 24 желающих стать главой государства.

Так, последними на данный момент официальный статус кандидата получили Юрий Деревянко от партии "Воля" и глава Патриотической партии Украины Николай Габер, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Читайте также"Хочу развеять миф": за кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019Всего документы в Центризбирком подали 59 человек.

Ранее журналист раскрыл планы "императора Путина" по будущему президенту Украины. По словам Портникова, Порошенко "бесит Путина именно потому, что не хочет вести себя, как губернатор".

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Напомним, Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

А вот согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

По последним данным, количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины достигло 26 человек. Эта цифра побила рекорд 2004 года, когда было зарегистрировано 24 желающих стать главой государства.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).