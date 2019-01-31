Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам - социологи

Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

В Сети были опубликованы результаты нового соцопроса украинцев – по поводу того, за кого проголосовали бы украинцы в первом туре президентских выборов-2019.

Опрос проводили социологи из группы Рейтинг в середине-конце декабря минувшего года. Согласно полученным данным, у действующего президента Петра Порошенко и актера/шоумена Владимира Зеленского одинаковый уровень поддержки как среди всех респондентов, так и среди тех, кто намерен идти на выборы — 9% (11%).

Однако, лидером электоральных предпочтений по-прежнему остается Юлия Тимошенко (13% голосов от всех респондентов и 16% - от тех, кто пойдет на выборы).

Далее расположились Юрий Бойко — 7% (9%), Анатолий Гриценко — 7% (8%) и Олег Ляшко — 6% (7%).

По словам социолого, если уже сейчас смоделировать пары второго тура президентских выборов, то Порошенко, уступает практически всем оппонентам, кроме Бойко — с котором у него равные позиции.

Тимошенко же, напротив, одерживает победу во всех парах, однако с Зеленским и Гриценко у нее очень разрыв небольшой — 24% против 23% за Зеленского и 23% против 21% за Гриценко.

Напомним, ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.