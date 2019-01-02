Порошенко, Тимошенко и Зеленский: политолог объяснил, с кем и как "поладит" Путин

Как Путин будет строить отношения с новым президентом Украины / кадр из трансляции

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

"Если победит Порошенко, то Путину вообще ничего делать не понадобится, потому что у них уже налажены отношения. Порошенко контролирует Верховную Раду и силовиков. И он взаимодействует с Москвой в рамках минского переговорного процесса. Порошенко для Кремля понятен и предсказуем на сто лет вперед", – пояснил Виктор Небоженко.

Читайте также"Зеленский выдавил Порошенко – как прыщ": соцсети взорвались из-за новогоднего заявления шоуменаЮлия Тимошенко, по его словам, будет ориентироваться на Запад. А потому, убежден эксперт, неизбежны серьезные конфликты между нею и Москвой, которые вполне могут закончиться ее проигрышем.

"А что касается Зеленского, то его, как и любого другого молодого политика, Кремль попытается просто подкупить. Или подкуп, или ему покажут "Новичка" – и все. С ним Москва будет обращаться так же, как с любым другим западным политиком: либо подкуп, либо угрозы", – считает политолог.

При этом он не считает, что будущие президентские выборы станут судьбоносными для Украины: "На самом деле, они никак не изменят расклада политических сил, не выведут на арену новых людей и автоматически не приведут ни к позитивам, ни к негативам".

Новый президент будет гораздо слабее, чем старый, потому что ему не будет подконтрольна Верховная Рада, пояснил эксперт. А парламентские выборы, которые должны состояться осенью 2019 года, только усугубят такое положение.

Читайте такжеГлавное последствие новогоднего скандала с Порошенко"Проблема заключается в том, что внутри сегодняшней власти сложились очень напряженные отношения, например, между президентом Порошенко и министром внутренних дел Аваковым. И мы не знаем, какие еще конфликты выплеснутся в течение 2019 года, а это может быть что угодно: может быть какое-то неожиданное поведение Луценко или непредвиденные шаги НАБУ, или болезненная смена премьер-министра. В правящей группе нет единства в понимании и взглядах на то, как нужно двигаться вперед. Отсутствие консолидированной позиции правящей верхушки говорит о наличии острейших конфликтов внутри нее – таковые были в 2018 году и будут продолжаться в 2019-м. А это – фактор дестабилизации", – резюмировал Небоженко.

Ранее Небоженко заявил, что конфликт на Азове выгоден как Путину, так и Порошенко. Он спрогнозировал, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса.

Как сообщалось, Зеленский всерьез начал подготовку к избирательной президентской кампании. Его представители оплатили зимнюю рекламу на радио и билбордах с лозунгом "Я не шучу".

Ранее российский президент Владимир Путин озвучил свою версию рейтингов кандидатов в президенты Украины на выборах-2019. "У Юлии Владимировны Тимошенко сейчас более 20%. У Зелинского (президент РФ исковеркал оговоркой фамилию Владимира Зеленского – "Главред"), Бойко, Порошенко − 12%", − заявил он.