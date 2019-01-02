"Конфликт на Азове выгоден как Путину, так и Порошенко": эксперт объяснил, грозит ли Украине потеря морей

Может ли Украина полностью потерять контроль над морями

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде высказал свое мнение, может ли Украина полностью потерять контроль над морями, как потеряла над Крымом и частью Донбасса.

"Нет. Все эти игры между администрациями президентов России и Украины в какой-то мере были выгодны и Путину, и Порошенко. Им был выгоден этот конфликт", – считает эксперт.

Однако данный конфликт привел к совершенно неожиданному результату, констатировал Небоженко: "И дело не в новых санкциях, а в том, что морское право сталкивается с такими "керченскими" и "азовскими" конфликтами на акватории всех морей и океанов. Точно такая же ситуация может возникнуть в Персидском заливе, точно такое же может разгореться в Аландском проливе, точно такое же может разразиться в Южно-Китайском море…"

Читайте также"Мы упустили ситуацию": военный эксперт пояснил эскалацию конфликта с Россией на АзовеПо его словам, Россия еще раз наступила на крайне болезненный вопрос политико-морских конфликтов и проблем регуляции в международном морском праве.

"Вот пожалуйста – скоро начнется международное освоение Арктики, и все прекрасно понимают, как себя будет вести Россия по отношению к международному торговому флоту, который будет продвигаться по этому пути. Потому Путину лучше было бы не идти на эту провокацию в Черном и Азовском морях. Поскольку все это лишь подняло вопросы, с которыми Россия не может справиться", – резюмировал Небоженко.

Ранее командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Ранее генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.