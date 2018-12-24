Генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе

24 декабря 2018, 14:39

Томас Гремингер детально, четко и подробно высказался по теме.

Томас Гремингер / OCSE

Генсек "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе" (ОБСЕ) Томас Гремингер прокомментировал атаку россиян на украинские корабли в Керченском проливе, случившуюся 25 ноября. 

Свое мнение он высказал в интервью порталу Neue Osnabrücker Zeitung."Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Черном море. Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом", — заявил Гремингер.

По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации"."Везде мы видим сперва застой в ситуации, а потом она медленно раскачивается", — сказал генсек ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что секретарь СНБО Александр Турчинов пригласил попутешествовать представителям ОБСЕ на украинских кораблях.

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ОБСЕ генсек моряки Керченский пролив Азовское море атака России ВМС Украины
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