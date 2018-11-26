Россия пугает ОБСЕ применением Украиной химического оружия на Донбассе

Россия пугает ОБСЕ / "Вчасно"

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на фоне обострения ситуации вокруг Азовского моря и объявления военного положения в Украине сделал заявление, что Украина, якобы, готовит на Донбассе провокации с применением химического оружия.

"Появилась информация о готовящейся провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", - заявил Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в понедельник, 26 ноября. Его слова цитирует ТАСС.

Лукашевич также заявил, что к "провокациям" могут подключить неустановленные западные спецслужбы, а Украина, якобы, стянула к линии разделения артиллерию, которая приспособлена для стрельбы химбоеприпасом.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Читайте такжеНазваны области Украины, в которых введут полное военное положениеПозже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.