Названы области Украины, в которых введут полное военное положение

Порошенко согласился ввести в нескольких областях полное военное положение / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко дал свое согласие на введение полного военного положения в некоторых областях Украины. Его поддержал украинский парламент: за данное решение проголосовало 276 депутатов.

Так, полное военное положение введено во всех областях, которые расположены на границе с Россией: в Херсонской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях, на территории Донбасса и в Крыму, а также в акватории Азовского моря.

На этих территориях, согласно указу президента, будет введено полное, а не частичное военное положение, согласно закону "О введении военного положения в Украине".

Напомним, Верховная Рада одобрила введение в Украине военного положения сроком на 30 дней.

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Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.