Названы пункты конституции, которые ограничат в рамках военного положения

Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, который он подписал и опубликовал днем 26 ноября, военное положение должно быть введено на территории всей страны.

Срок действия военного положения - с 26 ноября 2018 года до 26 января 2019 года.

Закон дает право временного ограничения конституционных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины, сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться

Вот эти пункты:

Статья 30 . Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Статья 31 . Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Статья 32 . Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33 . Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Статья 34 . Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38 . Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 39 . Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41 . Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42 . Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Статья 43 . Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44 . Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53 . Каждый имеет право на образование.

Ранее в Украине возбудили уголовное дело по факту инцидента в Керченском проливе.

В свою очередь из-за военного положения Нацбанк собрал банкиров на экстренную встречу.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев оставляет за собой применения права на самозащиту.