Названы пункты конституции, которые ограничат в рамках военного положения

26 ноября 2018, 15:53

ВП должно продлиться до 26 января 2019 года.

порошенко подпись

Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, который он подписал и опубликовал днем 26 ноября, военное положение должно быть введено на территории всей страны.

Срок действия военного положения - с 26 ноября 2018 года до 26 января 2019 года.

Закон дает право временного ограничения конституционных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 30-34, 38, 39, 41-44 и 53 Конституции Украины, сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться

Вот эти пункты:

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилища.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

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