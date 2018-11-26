В Украине допустили силовой ответ на действия России

26 ноября 2018, 15:14

Украина общается с партнерами из Запада, чтобы они задействовали "все меры и рычаги" для освобождения захваченных РФ моряков, отметил глава МИД Павел Климкин.

Павел Климкин считает, что Россия может продолжить агрессию против Украины как на море, так и на суше
Россия может продолжить агрессию против Украины как на море, так и на суше, сообщил Павел Климкин / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что Российская Федерация может продолжить агрессию против Украины как на море, так и на суше.

Возможно, РФ хотела действовать в отношении украинского государства по сценарию, похожему на грузинский, рассказал чиновник на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Мы не исключаем дальнейших актов агрессии как на море, так и на суше. И это очень важно", — отметил министр.

Также глава МИДа сказал, что Украина будет искать пути мирного урегулирования конфликта в Азовском море, но, безусловно, сохраняет за собой возможность применения права на самозащиту, сообщает Украинская правда.

Климкин заявил, что украинское государство общается со всеми западными партнерами, чтобы они задействовали "все меры и рычаги" с целью освобождения захваченных Россией моряков и судов.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт пограничный корабль России протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

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Россия Украина агрессия Павел Климкин
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