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Большинство не догадывается: почему люди говорят "алло", когда поднимают трубку

Мария Николишин
22 ноября 2024, 16:50
133
Первым, что мы слышим, когда наш собеседник берет трубку, является слово "алло".
Большинство не догадывается: почему люди говорят 'алло', когда поднимают трубку
Почему люди говорят "алло" / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда появилось слово "алло"
  • Что оно означает

Большинство людей, когда отвечают на звонок говорят "алло". Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы говорим именно так?

Сейчас в мире существуют различные гипотезы относительно происхождения слова "алло", пишет Главред со ссылкой на tsn.ua.

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Когда люди начали говорить "алло"

Датой рождения знаменитого слова "алло" можно считать 1877 год. Именно тогда нужно было утвердить правила для использования телефона, в частности приветствие, когда поднимаем трубку.

Изобретатель телефона Александер Грэм Белл предложил для этого использовать восклицание "эхой?" (ahoy), заимствованное из лексики британских моряков, что означало "эй, кто там?".

Другой вариант предложил Томас Эдисон, который много сделал для развития телефонии. Он предложил употреблять всемирно известное "алло" (англ. "hullo" от искаженного "hello" - "привет"), которое трудно спутать с другими словами.

Именно выражение Томаса Эдисона прочно закрепилось во многих странах мира. Во французском языке, в связи с отсутствием буквы "х", произносят близкое по звучанию "алло", откуда якобы слово и пришло к нам.

Версии происхождения слова "алло"

Существуют и другие гипотезы относительно происхождения этого слова. Например, считается, что это вариация французского "allons", что означает "ну" или "пойдем". Также многие говорят, что оно происходит от "hallo", которым пастухи созывали овец.

Что говорят вместо "алло" в других странах

Слово "алло", как вариант телефонного приветствия, прижилось во всех англоязычных странах - Британии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии.

У немцев принято произносить свое имя, у итальянцев - говорить "пронто", у греков - "паракало". Испанцы говорят "дига", а турки наряду с англоязычным словом используют свое родное, "эфенди".

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