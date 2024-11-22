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Суровая зима и морозы: климатолог дала прогноз на зиму 2025 в Украине

Мария Тупик
22 ноября 2024, 16:10
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Украину ждет сильное похолодание и морозная зима.
Погода в Украине на зиму 2025
Погода в Украине на зиму 2025 / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине зимой 2025 года будет с морозами. Резкого потепления не стоит ждать. Как рассказала климатолог Евгения Засядько в интервью для Главреда, в футболках ходить мы точно не будем.

"На самом деле по данным ученых нам все равно стоит ожидать, что в Украине будут холодные периоды зимой, то есть меньше -15 градусов. Будут оставаться мини сезоны, но они уже не будут такими, как мы привыкли, когда у нас в течение трех месяцев зима, осень, лето и весна с более четкими распределениями температуры", - говорит климатолог.

Какой будет зима 2025 в Украине - прогноз

"Нам не стоит рассчитывать, что через 10 лет зимы не будет и мы будем в футболках ходить - нет, этого не будет. Зима будет оставаться, в этом году она тоже будет. Насколько именно она будет холодной, сейчас сказать трудно. На самом деле, по сравнению с прошлыми годами, зимы у нас становятся более мягкими. В условиях войны нам это только помогает, потому что мы используем меньше ресурсов, нам нужно меньше электроэнергии на отопление. И Евросоюзу тоже легче, поскольку они могут быстрее отказаться от российского газа", - добавила климатолог.

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Ранее сообщалось, что ударит сильный мороз - стало известно, в каких областях снизится температура и будет снег. Украину накроют осадки в виде снега и дождя, а также налетит сильный ветер. Температура воздуха еще больше опустится в минусы.

Также ранее сообщалось, что будет мощная метель, снегопады и ветер - на Украину налетит штормовая погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Кто такая Евгения Засядько?

Евгения Засядько - эксперт по вопросам климатической политики, с опытом роты в теме более 6 лет, и в теме защиты окружающей среды более 10. Председатель правления Гринпис-Украина и член ОО "Экодия"

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