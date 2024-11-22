График отключения света на 23 ноября: ограничений будет значительно меньше

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- С какого часа будут действовать графики отключения света
- Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 23 ноября
В Украине почти в течение всего дня 23 ноября будут выключать свет. Укрэнерго вводит графики отключения электроэнергии. Об этом говорится в Telegram-канале компании.
Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 8:00 до 22:00.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Внимание! Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", - говорится в сообщении.
Укрэнерго советует не включать несколько мощных приборов одновременно сразу после того, как появится свет.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.
Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.
В то же время, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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