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Россиян заманили в ловушку: в Мали разгромили колонну боевиков из ЧВК Вагнера

Алексей Тесля
22 ноября 2024, 19:34
522
Засада на конвой российских террористов была организована в области Мопти в Мали.
Screenshot
В Мали разгромили боевиков Вагнера / Скриншот

Основное:

  • В Мали уничтожены шестеро российских наемников
  • В колонне были подорваны два авто, захвачено оружие

В африканской республике Мали была разгромлена колонна российских боевиков из ЧВК "Вагнера".

В результате уничтожены шестеро российских наемников, сообщает российский ресурс Astra.

видео дня

Предположительно, нападение произошло 21 ноября между Бандиагарой и Джигибомбо в Мали. Утверждается, что кроме шести уничтоженных наемников в колонне были подорваны два автомобиля.

Кроме того, нападавшие захватили у российских наемников множество оружия и боеприпасов — на трофейных шлемах виднеются шевроны ЧВК "Вагнер".

В Сети опубликована видеозапись, на которой видны результаты атаки туарегов. Уточняется, что засада на конвой российских террористов была организована в области Мопти в Мали.

  • В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер"
    В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер"
    В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер"
    В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер" t.me/astrapress
  • В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер"
    В Мали уничтожили боевиков ЧВК "Вагнер" t.me/astrapress

Разгром ЧВК "Вагнера" в Мали

Напомним, в Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Как сообщал Главред, данные о потерях российской вооруженной группировки в Мали рассказали российские провоенные блогеры. В сеть также попали фото и видео с разгрома колонны правительственных сил и "вагнеровцев" в Республике Мали у границы с Алжиром.

Позже появилась информация о том, что пстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали. "Мы захватили значительное количество наемников и хотим передать вам этих пленных в знак поддержки и солидарности", — написали повстанцы в соцсетях.

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Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали - что известно

В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ.

Издание The Times писало о том, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков ЧВК "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

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Мали ЧВК Вагнер
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