Главная цель РФ никуда не делась.

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В ГУР назвали главную цель оккупантов до конца зимы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Вадим Скибицкий назвал главную цель оккупантов

Главная задача оккупантов сейчас - поддерживать темп наступления

Главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегическая цель оккупантов - полный контроль территории Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Главред со ссылкой на "Укринформ".

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"Зимой будет три года так называемой СВО. Задача СВО была какая? "Освобождение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель - полный контроль территории Украины", - заявил Скибицкий.

Также он добавил, что российские войска пытаются поддерживать темп наступления путем перебрасывания оперативных резервов.

"Они (россияне, - ред.) могут производить перегруппировку с одного района боевых действий на другой. Раз - и перебросили в Курскую область, сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут использовать на любом направлении. Их задача сейчас - поддерживать темп наступления", - объяснил Скибицкий.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Курской области Россия сосредоточила около 50 тысяч военных, преимущественно из подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем онлайн-обращении к Европейскому парламенту заявил, что на территории России уже размещено 11 тысяч северокорейских военных, а их количество может вырасти до 100 тысяч, сообщает Reuters.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что командир 67-й мотострелковой дивизии российских вооруженных сил предоставил недостоверную информацию генералам относительно "успехов" оккупантов под Лиманом в Донецкой области. По данным ГУР, командир этой дивизии докладывал командующему 25-й армии Московского военного округа, генерал-майору Юсупову, о вымышленных успехах в этом регионе.

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