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"Задачи выполнены": ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Свитан

Марина Фурман
8 ноября 2024, 00:52
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Во время Курской операции до 20 тысяч российских военных погибли или получили ранения, а также удалось взять в плен 700 оккупантов.
'Задачи выполнены': ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Свитан
ВСУ могут отойти на украинскую территорию / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Основное:

  • ВСУ могут оставить Курскую область при одном условии
  • Украинские военные выполнили основные задачи в Курской области

Украинские защитники могут отойти из Курской области только в случае увеличения сил россиян. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала.

Эксперт подчеркнул, пока что отступление ВСУ на украинскую территорию не рассматривается.

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"ВСУ смогут отойти из Курской области при одном условии, если россияне перебросят туда еще 30 тысяч военных. Это могут быть и войска Северной Кореи, расчет может дойти и до 100 тысяч." - подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что Силы обороны Украины выполнили основную задачу в Курской области, а именно разбили российскую группировку в Судже, которая уже была готова идти в наступление на Сумы. До 20 тысяч российских военных погибли или получили ранения, а также удалось взять в плен 700 оккупантов, которых уже обменяли на украинских бойцов.

По словам Свитана, кроме 20 тысяч, еще 45 тысяч фактически переброшены на одно направление.

"Задачи выполнены, операция была рейдовая, у нас не было задачей захватить российские территории. Мы не русские и не грабители, мы чужого не берем.", - подытожил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Операция в Курской области - новости по теме

Как ранее писал Главред, во время операции в Курской области Десантно-штурмовым войскам ВСУ удалось ликвидировать почти 8 тысяч российских солдат. Санитарные и безвозвратные потери среди оккупантов составили 7980 человек. Также нашим десантникам удалось уничтожить и повредить в Курской области 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артсистем, две РСЗО, 592 единицы автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой спецтехники россиян.

Известно, что потери есть не только среди российских войск. Владимир Зеленский сообщал, что боевые столкновения северокорейских военных на стороне России против украинской армии завершились потерями среди солдат из КНДР.

Ранее один из источников издания Reuters рассказал, что бой между северокорейцами и украинцами состоялся 4 ноября. При этом собеседники не уточнили, есть ли жертвы среди военных КНДР и не раскрыли других подробностей.

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