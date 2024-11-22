Угроза для Украины: в ГУР раскрыли детали испытаний новой "баллистики" РФ

"Орешник" – это ракетный комплекс "Ярс", который находится на боевом дежурстве в РФ.

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Вадим Скибицкий прокомментировал испытания новой ракеты РФ / Коллаж: Главред, Фото Facebook/GeneralStaff.ua, mil.ru

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РФ провела три испытания ракета Орешник

Дальность ударов - 5 тысяч километров

Страна-агрессор РФ провела как минимум три испытания новой ракетной системы "Орешник", сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Как подчеркнул он в эфире телеканала "Мы-Украина", украинская разведка отслеживала все предыдущие испытания, которые происходили в России.

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"Минимум три испытания было этой ракеты ("Орешник", – ред.), которые проводили на полигонах", – отметил представитель ГУР.

/ Инфографика: Главред

Он предупредил, что это свидетельствует о появлении новой угрозы для Украины, ведь агрессор может серийного производить новый ракетный комплекс.

Представитель военной разведки отметил, что ракета, которой Россия нанесла удары по Днепру 21 ноября, действительно имеет все признаки ракетного комплекса среднего действия.

Эксперты по обломкам установили, что основа ракеты "Орешник" – это ракетный комплекс "Ярс", который находится на боевом дежурстве в России и изготавливается более 10 лет.

"Прототипом для нее был "Тополь". Есть определенные особенности, совершенствования системы наведения. И то, что мы видим, что на ракете установлена система телеметрии, это раз указывает, что это был реальной исследовательско-боевой пуск в рамках программы "Орешник", – пояснил Скибицкий.

Заместитель главы ГУР добавил, что этот тип ракеты будет позволять стране-агрессору осуществлять удары на расстояние не менее 5 тысяч километров.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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