Путину могут 'помочь': Загородний сказал, завершится ли война после смерти лидера РФ

Главное:
- Смерть Путина может завершить войну
- Новые лидеры РФ будут пытаться наладить отношения с Западом, обвиняя Путина в "ненужной войне"
- Путину могут "помочь" покинуть пост
Продолжительность войны в Украине значительно зависит от лидера РФ Владимира Путина. Смерть российского диктатора может приблизить завершение войны. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
"Война закончится (когда Путина не станет - Главред). По крайней мере, высока вероятность, что она будет завершаться. Это личная война Путина", - отметил эксперт.
По его словам, после смерти Путина к власти в России придут новые люди, которые будут пытаться наладить отношения с Западом. Они переложат всю вину за агрессию России против Украины на Путина, заявляя, что именно он втянул страну в "ненужную войну".
"Тогда мы узнаем, какой он был подонок. В общем, все в лучших традициях российской политики. Шансы на изменения в это лихолетье будут, причем достаточно высокие", - добавил политический эксперт.
Загородний отметил, что администрация президента США Джо Байдена в определенной степени надеялась на скорую смерть российского лидера. Он также предположил, что Путину могут "помочь" покинуть пост.
"Вряд ли это (смерть Владимира Путина - Главред) произойдет скоро. Но я верю в то, что ему могут "помочь". К сожалению, этот подонок хорошо следит за своим здоровьем. Это видно: он не пьет, не курит, занимается спортом. И, к сожалению, в таком темпе он может спокойно протянуть еще лет десять", - спрогнозировал Загородний.
Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:
Завершение войны в Украине - новости по теме
Напомним, Россия не откажется от попыток политического поглощения Украины, подчеркнул военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у Украины есть только два варианта: либо сдаться, либо разгромить армию РФ.
Также конгрессмен-республиканец Майк Волц заявил, что президент США Дональд Трамп стремится посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны. Он отметил, что Трамп сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении.
Как сообщал Главред, Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.
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"Мирный план" Дональда Трампа
Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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