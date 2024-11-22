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Путину могут "помочь": Загородний сказал, завершится ли война после смерти лидера РФ

Руслана Заклинская
22 ноября 2024, 23:45
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Хорошее физическое состояние Путина может позволить ему сохранять власть еще много лет, предположил эксперт.
Путину могут 'помочь': Загородний сказал, завершится ли война после смерти лидера РФ
Закончится ли война со смертью российского диктатора / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из Facebook

Главное:

  • Смерть Путина может завершить войну
  • Новые лидеры РФ будут пытаться наладить отношения с Западом, обвиняя Путина в "ненужной войне"
  • Путину могут "помочь" покинуть пост

Продолжительность войны в Украине значительно зависит от лидера РФ Владимира Путина. Смерть российского диктатора может приблизить завершение войны. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Война закончится (когда Путина не станет - Главред). По крайней мере, высока вероятность, что она будет завершаться. Это личная война Путина", - отметил эксперт.

По его словам, после смерти Путина к власти в России придут новые люди, которые будут пытаться наладить отношения с Западом. Они переложат всю вину за агрессию России против Украины на Путина, заявляя, что именно он втянул страну в "ненужную войну".

"Тогда мы узнаем, какой он был подонок. В общем, все в лучших традициях российской политики. Шансы на изменения в это лихолетье будут, причем достаточно высокие", - добавил политический эксперт.

Загородний отметил, что администрация президента США Джо Байдена в определенной степени надеялась на скорую смерть российского лидера. Он также предположил, что Путину могут "помочь" покинуть пост.

"Вряд ли это (смерть Владимира Путина - Главред) произойдет скоро. Но я верю в то, что ему могут "помочь". К сожалению, этот подонок хорошо следит за своим здоровьем. Это видно: он не пьет, не курит, занимается спортом. И, к сожалению, в таком темпе он может спокойно протянуть еще лет десять", - спрогнозировал Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, Россия не откажется от попыток политического поглощения Украины, подчеркнул военный эксперт Олег Жданов. По его словам, у Украины есть только два варианта: либо сдаться, либо разгромить армию РФ.

Также конгрессмен-республиканец Майк Волц заявил, что президент США Дональд Трамп стремится посадить Украину и Россию за стол переговоров для завершения войны. Он отметил, что Трамп сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении.

Как сообщал Главред, Трамп вскоре назначит специального представителя по Украине. Он будет отвечать за переговоры о прекращении войны РФ против Украины.

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"Мирный план" Дональда Трампа

Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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война в Украине Владимир Путин Тарас Загородний война России и Украины
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