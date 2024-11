Путин дал 'сигнал' Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

Основное из выводов ISW:

Российский диктатор Владимир Путин сигнализировал избранному президенту США Дональду Трампу о том, что он готов вести переговоры о возможности завершения войны против Украины.

Однако при этом глава Кремля дал понять, что такие переговоры возможны только в том случае, если США выполнят ряд условий страны-агрессора России. В частности, российский диктатор хочет, чтобы Соединенные Штаты отменили санкции против РФ, которые были введены из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а также чтобы США отказались от поддержки Украины. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления, сделанные Путиным на Валдае 7 ноября, и попытались объяснить, что за ними стоит.

Аналитики пришли к выводу, что Путин ожидает от Трампа выполнения требований по обеспечению интересов и преимущества России, и при этом, чтобы США не требовали ничего взамен.

Так, во время выступления в рамках Валдайского международного дискуссионного клуба российский диктатор заявил, что он открыт к дискуссиям, которые направлены на то, чтобы восстановить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией. При этом глава Кремля ждет от США первого шага по началу переговоров.

В то же время Путин дал понять, что РФ пойдет на контакт, только если США отменят санкции против РФ и откажутся от поддержки Украины. В ISW отмечают, что такие требования выгодны только России и не принесут никакой пользы США.

Также аналитики обратили внимание, что 8 ноября, на следующий день после выступления Путина с соответствующими заявлениями, его представитель Дмитрий Песков сделал "уточнение". Он сказал, что слова Путина о переговорах с США якобы вовсе не означают, что РФ отказалась от своих целей в Украине или пересмотрела их. Песков отметил, что цели России остаются такими же, как и были.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.