Путин дал 'сигнал' Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия - ISW

Глава Кремля показал, что он готов вести переговоры о завершении войны против Украины, но при этом дал понять, что они возможны только на условиях РФ.

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Путин дал "сигнал" Трампу о переговорах о завершении войны, но есть условия/ коллаж: Главред, фото: скрин с YouTube, ua.depositphotos.com

Основное из выводов ISW:

Путин дал "сигнал" Трампу, что готов к переговорам

При этом российский диктатор показал, что согласен на переговоры только на условиях РФ

Российский диктатор Владимир Путин сигнализировал избранному президенту США Дональду Трампу о том, что он готов вести переговоры о возможности завершения войны против Украины.

Однако при этом глава Кремля дал понять, что такие переговоры возможны только в том случае, если США выполнят ряд условий страны-агрессора России. В частности, российский диктатор хочет, чтобы Соединенные Штаты отменили санкции против РФ, которые были введены из-за полномасштабного вторжения России в Украину, а также чтобы США отказались от поддержки Украины. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления, сделанные Путиным на Валдае 7 ноября, и попытались объяснить, что за ними стоит.

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Аналитики пришли к выводу, что Путин ожидает от Трампа выполнения требований по обеспечению интересов и преимущества России, и при этом, чтобы США не требовали ничего взамен.

Так, во время выступления в рамках Валдайского международного дискуссионного клуба российский диктатор заявил, что он открыт к дискуссиям, которые направлены на то, чтобы восстановить отношения между Соединенными Штатами Америки и Россией. При этом глава Кремля ждет от США первого шага по началу переговоров.

В то же время Путин дал понять, что РФ пойдет на контакт, только если США отменят санкции против РФ и откажутся от поддержки Украины. В ISW отмечают, что такие требования выгодны только России и не принесут никакой пользы США.

Также аналитики обратили внимание, что 8 ноября, на следующий день после выступления Путина с соответствующими заявлениями, его представитель Дмитрий Песков сделал "уточнение". Он сказал, что слова Путина о переговорах с США якобы вовсе не означают, что РФ отказалась от своих целей в Украине или пересмотрела их. Песков отметил, что цели России остаются такими же, как и были.

"Путин, возможно, пытается протянуть руку Трампу, но одновременно сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать любым аспектом своих максималистских целей в Украине или на более широкой глобальной арене", - отметили в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, сможет ли Трамп быстро завершить войну в Украине. Он отметил, что верит в заявления Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны, но подчеркнул, что это не означает, что эти планы обязательно воплотятся в реальность.

Дипломат и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал прогноз и отметил, что Украину при Трампе может ждать два сценария. Трамп будет принимать конкретные решения, считает Кулеба.

Также ранее Главред сообщал, что появился неожиданный прогноз первых шагов Трампа. В политической системе США много предохранителей от волюнтаризма, говорит Андрей Золотарев.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что Трамп может предложить Путину сделку по Украине, и описал возможный сценарий.

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