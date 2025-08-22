Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкус

Предлагаем вам рецепт вкусного пирога из лаваша, который понравится всей семье. Готовиться он очень быстро, а вкус покоряет с первого кусочка.
Кстати, такой пирог стоит подавать со сметаной, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Пирог из лаваша с фаршем - рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 5 шт.;
- Фарш – 600 г;
- Кабачок – 1 шт.;
- Зеленый лук;
- Петрушка;
- Соль, перец – по вкусу;
- Хмели-сунели – 1 ч. л.;
- Яйца – 3 шт.;
- Сыр твердый – 200 г
Натрите кабачок к фаршу, добавьте нарезанную зелень, соль, перец, хмели-сунели и все хорошо перемешайте.
Распределите фарш на лаваш, сверните рулеты и нарежьте на одинаковые кусочки.
Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее рулеты из лаваша.
Яйца взбейте, добавьте натертый сыр, залейте яичной смесью пирог.
Запекайте при температуре 180 градусов около 45 минут до румяного цвета.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пирог из лаваша:
Вас может заинтересовать:
- Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов
- Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинке
- Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошку
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред