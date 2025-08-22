Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкус

Рецепт быстрого пирога из лаваша с сытной начинкой.

Пирог из лаваша - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт вкусного пирога из лаваша, который понравится всей семье. Готовиться он очень быстро, а вкус покоряет с первого кусочка.

Кстати, такой пирог стоит подавать со сметаной, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Пирог из лаваша с фаршем - рецепт

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 5 шт.;

Фарш – 600 г;

Кабачок – 1 шт.;

Зеленый лук;

Петрушка;

Соль, перец – по вкусу;

Хмели-сунели – 1 ч. л.;

Яйца – 3 шт.;

Сыр твердый – 200 г

Натрите кабачок к фаршу, добавьте нарезанную зелень, соль, перец, хмели-сунели и все хорошо перемешайте.

Распределите фарш на лаваш, сверните рулеты и нарежьте на одинаковые кусочки.

Смажьте форму растительным маслом и выложите в нее рулеты из лаваша.

Яйца взбейте, добавьте натертый сыр, залейте яичной смесью пирог.

Запекайте при температуре 180 градусов около 45 минут до румяного цвета.

Приятного аппетита!

