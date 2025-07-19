Идеальная начинка для пирога: как заморозить сливы с цедрой лимона и медом

Сочетание лимона и слив просто восхитительное.

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Сливы можно заморозить с лимоном и медом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Как подготовить сливы к заморозке

Зачем к сливам нужно добавить цедру и сок лимона

Заморозка - один из самых простых и быстрых способов сохранить фрукты и овощи в течение длительного времени. Если вы собрали большой урожай слив, то часть из них можно отправить на хранение в морозилку. На Youtube-канале The Untamed Olive рассказали о том, как необычным способом заморозить сливы с цедрой лимона.

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Можно ли замораживать сливы на зиму и как это сделать

Сначала сливы нужно помыть и удалить все маленькие плодоножки и косточки.

Чтобы вынуть косточки, разрежьте сливы ножом по естественному шву и вытащите их.

Далее вам понадобится цедра нескольких лимонов. Соотношение из расчета 1 лимон на 50 слив.

"В лимоне есть что-то особенное. Сочетание лимона и сливы просто восхитительное. Лимон придаёт сливам очень свежий вкус даже после консервирования", - рассказала Оливия.

Все ингредиенты нужно поместить в кастрюлю и добавить немного сахара, стевии или меда.

Можно добавить не только цедру лимона, но и выдавить сок из цитрусовых.

Все тщательно перемешайте и выложите на противень, покрытый пергаментной бумагой.

А далее самое интересное - Оливия советует поместить сливы в духовку, разогретую до 175°C, и обжарить их в течение примерно 20 минут.

"Это придаст сливам приятный карамельный, сладкий и восхитительный вкус", - говорит женщина.

"Сливы должны пустить немного сока и приобрести красивый бордовый цвет. Таким образом, когда вы будете снова запекать их в пироге или подавать с йогуртом, целостность фруктов сохранится", - объяснила она.

Далее сливы нужно остудить и разложить по пакетам для заморозки.

Из таких слив зимой получится идеальный густой компот или начинка для пирога.

"Я люблю готовить их осенью, а потом испечь сливовый пирог на Рождество. Это очень вкусно. И лимон дает очень яркий вкус, совсем не похожий на то, что лежало в морозилке. Текстура слив отлично сохраняется, потому что мы не готовим их до конца", - добавила Оливия.

Смотрите видео - Как можно сохранить сливу на зиму:

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Об источнике: Youtube-канал The Untamed Olive Youtube-канал The Untamed Olive ведет американка Оливия-Андреа Штеффес. Она публикует различные рецепты, лайфхаки по садоводству и делится впечатлениями о путешествиях. "Создатель рецептов на растительной основе. Любитель путешествий, садов, животных и искусства", - пишет о себе женщина. На канале - 2,33 тыс. подписчиков, 376 видео и более 427 тысяч просмотров.

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