Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

Варенье можно есть даже тем, кто сильно беспокоится о фигуре и весе. Читайте, как сварить варенье из слив половинками.

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Читайте рецепт варенья из сливы без косточек густое / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Варенье из слив - отличное лакомство и ингредиент для разнообразных блюд. Его можно просто кушать с хлебом, добавлять в выпечку, смешивать с йогуртом и творогом и даже использовать как соус для мясных блюд, особенно к баранине или курице. Читайте на Главреде, как сварить варенье из слив половинками, которое в народе еще называют "мурумуру".

Если вы беспокоетесь о фигуре и придерживаетесь здорого питания, этот сладкий продукт вам не помешает, ведь варенье богато на антиоксиданты, витамины С, К и А, поддерживает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Простое варенье из слив - готовим "мурумуру"

Варенье из слив по-азербайджански, также известное как "мурумуру" или "мурмуре", имеет особый кавказский вкус, так как к нему добавляются специи и орехи. Вот рецепт для приготовления этого варенья:

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Вам понадобятся:

1 кг спелых слив;

500-700 г сахара (количество зависит от предпочтений по сладости);

1/2 чашки воды;

1-2 корки лимона (без белой части);

5-6 гвоздик;

1-2 палочки корицы;

100 г грецких орехов (по желанию).

Положите сливы с удаленной косточкой в большую кастрюлю, добавьте сахар, воду, корку лимона, гвоздику и палочки корицы.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите сливы на медленном огне, помешивая время от времени. Время варки может варьироваться, обычно это занимает от 30 минут до 1 часа.

варенье, джем / ua.depositphotos.com

В конце варки, добавьте грецкие орехи.

Варенье готово, когда сливы становятся мягкими и жидкость начинает загустевать.

Когда варенье готово, аккуратно переложите его в стерилизованные банки. Закройте банки крышками и переверните их на несколько минут, чтобы создать вакуум. Это поможет увеличить срок хранения варенья.

После остывания варенья, храните его в прохладном и сухом месте. Оно будет готово к употреблению через несколько недель, когда ароматы пропитают сливы и орехи.

Вы можете наслаждаться им как джемом на хлебе, добавлять в выпечку или подавать к чаю.

Сколько минут варить варенье из слив - помощь начинающим

Обычно варенье из слив варится около 30 минут до 1 часа.

Если вы используете меньше сахара или хотите получить более густую консистенцию, варение может занять более 45 минут до 1 часа.

Если вы добавили больше сахара и предпочитаете более жидкое варенье, то 30-40 минут варки могут быть достаточными.

Проверить готовность варенья можно с помощью ложки. Возьмите немного варенья: если оно становится густым и не расплывается, то, скорее всего, готово.

Что можно добавить в варенье из слив - делаем лакомство необычным

Лимон

Корица

Гвоздика

Имбирь

Ваниль

Апельсин

Лавровый лист

Вино или коньяк

Мята

Мед

Орехи

Экспериментируйте и создавайте уникальные вкусы варенья из слив, которые придутся по вкусу вам и вашей семье.

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