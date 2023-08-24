Это варенье полюбит каждый: рецепт необычного лакомства к чаю

Варенье из слив - отличное лакомство и ингредиент для разнообразных блюд. Его можно просто кушать с хлебом, добавлять в выпечку, смешивать с йогуртом и творогом и даже использовать как соус для мясных блюд, особенно к баранине или курице. Читайте на Главреде, как сварить варенье из слив половинками, которое в народе еще называют "мурумуру".
Если вы беспокоетесь о фигуре и придерживаетесь здорого питания, этот сладкий продукт вам не помешает, ведь варенье богато на антиоксиданты, витамины С, К и А, поддерживает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Простое варенье из слив - готовим "мурумуру"
Варенье из слив по-азербайджански, также известное как "мурумуру" или "мурмуре", имеет особый кавказский вкус, так как к нему добавляются специи и орехи. Вот рецепт для приготовления этого варенья:
Вам понадобятся:
- 1 кг спелых слив;
- 500-700 г сахара (количество зависит от предпочтений по сладости);
- 1/2 чашки воды;
- 1-2 корки лимона (без белой части);
- 5-6 гвоздик;
- 1-2 палочки корицы;
- 100 г грецких орехов (по желанию).
Положите сливы с удаленной косточкой в большую кастрюлю, добавьте сахар, воду, корку лимона, гвоздику и палочки корицы.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения. Затем уменьшите огонь до минимума и варите сливы на медленном огне, помешивая время от времени. Время варки может варьироваться, обычно это занимает от 30 минут до 1 часа.
В конце варки, добавьте грецкие орехи.
Варенье готово, когда сливы становятся мягкими и жидкость начинает загустевать.
Когда варенье готово, аккуратно переложите его в стерилизованные банки. Закройте банки крышками и переверните их на несколько минут, чтобы создать вакуум. Это поможет увеличить срок хранения варенья.
После остывания варенья, храните его в прохладном и сухом месте. Оно будет готово к употреблению через несколько недель, когда ароматы пропитают сливы и орехи.
Вы можете наслаждаться им как джемом на хлебе, добавлять в выпечку или подавать к чаю.
Сколько минут варить варенье из слив - помощь начинающим
Обычно варенье из слив варится около 30 минут до 1 часа.
Если вы используете меньше сахара или хотите получить более густую консистенцию, варение может занять более 45 минут до 1 часа.
Если вы добавили больше сахара и предпочитаете более жидкое варенье, то 30-40 минут варки могут быть достаточными.
Проверить готовность варенья можно с помощью ложки. Возьмите немного варенья: если оно становится густым и не расплывается, то, скорее всего, готово.
Что можно добавить в варенье из слив - делаем лакомство необычным
- Лимон
- Корица
- Гвоздика
- Имбирь
- Ваниль
- Апельсин
- Лавровый лист
- Вино или коньяк
- Мята
- Мед
- Орехи
Экспериментируйте и создавайте уникальные вкусы варенья из слив, которые придутся по вкусу вам и вашей семье.
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