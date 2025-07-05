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Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

Анна Ярославская
5 июля 2025, 03:30
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Чтобы ягоды не слипались, нужно использовать хитрый лайфхак.
Клубника
Вот как нужно замораживать клубнику, чтобы она не теряла вкус / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как замораживать клубнику, чтобы она не слипалась
  • Как долго замороженные ягоды могут храниться в морозильнике

Покупать сезонные ягоды - отличная идея. Во-первых, их можно приобрести по выгодной цене. Во-вторых, их можно заморозить и использовать для различных блюд зимой и осенью.

На Youtube-канале Live Simply рассказали, как правильно замораживать ягоды на зиму.

видео дня

Если вам интересно, как превратить свежий шпинат в замороженный и потом его использовать, читайте материал: С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината.

Как правильно замораживать свежую клубнику

Ведущая блога Кристин поделилась своим способом заморозки клубники.

Во-первых клубнику нужно помыть и убрать чашелистик. При желании ягоды можно порезать и выложить на противень.

"Вот в чем суть заморозки ягод. Сначала их нужно заморозить на противне, предварительно застелив его пергаментной бумагой, чтобы ягоды не прилипали к противню и не слипались", - сказала Кристин.

Клубнику нужно замораживать на противне
Клубнику нужно замораживать на противне / скриншот

"Если вы просто заморозите ягоды, просто положив их в пакет, то у вас получится гигантская сосулька из клубники", - объяснила она.

Обычно уже через два часа ягоды заморозятся и их можно будет переложить в пакет.

Хранить замороженную клубнику в морозильнике можно в течение шести месяцев.

Кристин советует всем любителям смузи замораживать и бананы.

"Если вы обнаружили, что ваши бананы выглядят так, как будто они очень быстро потемнеют, и вы не хотите делать банановый хлеб, вы можете нарезать их ломтиками, выложить на пергамент и противень, заморозить их, а затем положить в пакет", - сказала женщина.

Как можно использовать замороженные ягоды:

  • добавлять в смузи;
  • готовить домашнее варенье;
  • делать сироп для блинов.

Смотрите видео - Можно ли заморозить ягоды самостоятельно и как это сделать:

Ранее Главред писал, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.

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Об источнике: Live Simply

На Youtube-канал Live Simply подписаны почти 28 тысяч человек.

Его ведет разработчик рецептов, фуд-фотограф, блогер, мама двоих детей Кристин и ее муж Дастин.

Пара основала свой блог в 2013 года и делится рецептами блюд и лайфхаками, которые помогают упростить жизнь.

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ягоды клубника
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