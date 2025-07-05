Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

Вы узнаете:
- Как замораживать клубнику, чтобы она не слипалась
- Как долго замороженные ягоды могут храниться в морозильнике
Покупать сезонные ягоды - отличная идея. Во-первых, их можно приобрести по выгодной цене. Во-вторых, их можно заморозить и использовать для различных блюд зимой и осенью.
На Youtube-канале Live Simply рассказали, как правильно замораживать ягоды на зиму.
Если вам интересно, как превратить свежий шпинат в замороженный и потом его использовать, читайте материал: С бланшировкой и без: как правильно заморозить листья шпината.
Как правильно замораживать свежую клубнику
Ведущая блога Кристин поделилась своим способом заморозки клубники.
Во-первых клубнику нужно помыть и убрать чашелистик. При желании ягоды можно порезать и выложить на противень.
"Вот в чем суть заморозки ягод. Сначала их нужно заморозить на противне, предварительно застелив его пергаментной бумагой, чтобы ягоды не прилипали к противню и не слипались", - сказала Кристин.
"Если вы просто заморозите ягоды, просто положив их в пакет, то у вас получится гигантская сосулька из клубники", - объяснила она.
Обычно уже через два часа ягоды заморозятся и их можно будет переложить в пакет.
Хранить замороженную клубнику в морозильнике можно в течение шести месяцев.
Кристин советует всем любителям смузи замораживать и бананы.
"Если вы обнаружили, что ваши бананы выглядят так, как будто они очень быстро потемнеют, и вы не хотите делать банановый хлеб, вы можете нарезать их ломтиками, выложить на пергамент и противень, заморозить их, а затем положить в пакет", - сказала женщина.
Как можно использовать замороженные ягоды:
- добавлять в смузи;
- готовить домашнее варенье;
- делать сироп для блинов.
Смотрите видео - Можно ли заморозить ягоды самостоятельно и как это сделать:
Ранее Главред писал, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.
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Об источнике: Live Simply
На Youtube-канал Live Simply подписаны почти 28 тысяч человек.
Его ведет разработчик рецептов, фуд-фотограф, блогер, мама двоих детей Кристин и ее муж Дастин.
Пара основала свой блог в 2013 года и делится рецептами блюд и лайфхаками, которые помогают упростить жизнь.
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