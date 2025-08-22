Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

Украинские антикоррупционные активисты по этому делу, по сути, говорят в унисон с российскими спецслужбами, считает эксперт.

Украинские антикоррупционные активисты, пытаясь отбелить НАБУ, говорят в унисон со спецслужбами и пропагандистами России. Вся антикоррупционная вертикаль по этому делу сознательно играет на руку России. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт отметил, что российская ФСБ уже начала операцию по спасению пророссийского нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ и влиянии на НАБУ. Спецслужбы России привлекли пророссийских блоггеров и антикоррупционных активистов. В частности, нардепа, которого тоже обвиняют в госизмене, Александра Дубинского и Анатолия Шария, которого суд уже приговорил к 15 годам тюрьмы.

"Украинские антикоррупционные активисты по этому делу, по сути, говорят в унисон с российскими спецслужбами и их карманными пропагандистами. Нормально ли им быть в такой компании? Вопросов очень много и все они тянут на приговор не только Христенко и Магамедрасулову, но и всей антикоррупционной вертикали, сознательно играющей на руку россии", – написал он.

Эксперт отметил, что 21 июля СБУ объявила подозрение Христенко. Во время обыска по месту регистрации Христенко были обнаружены анкеты детективов НАБУ, а следствие обнародовало аудиозаписи его разговоров, где он рассказывает о своем влиянии на Бюро. На днях появилась информация о задержании нардепа в ОАЭ.

"Его жена Марина сообщила, что местные правоохранители изучают возможность экстрадиции в Украину. Об этом она заявила в интервью блогеру экс-депутату Игорю Мосийчуку, на которого тоже наложены санкции", – написал он.

Но самое интересное в интервью, обратил внимание эксперт, что жена Христенко фактически полностью подтвердила версию СБУ: ее муж, официально подозреваемый в работе на спецслужбы рф, активно сотрудничал с НАБУ и был "знаком" со многими детективами Бюро.

"Среди таких контактов следствие называет Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей детективов НАБУ. Его семью также упоминают в контексте российских связей: он помогал своему отцу-предпринимателю продавать коноплю в россии. По данным следствия, у его отца есть российский паспорт, мать – поддерживает войну и получает пенсию в так называемой ДНР", – сообщил он.

По словам эксперта, линия защиты антикоррактивистов рассыпается на глазах.

"Сначала СБУ объявила Христенко подозрение. На днях же соратника Медведчука задержали местные правоохранители в Дубае. И это очень показательно. Ведь Дубаи, скажем откровенно, фактически российский хаб. И если даже в ОАЭ признали достаточными украинские доказательства для задержания Христенко, то какие-либо сомнения так называемых активистов не стоят даже серьезного внимания", – резбюмировал Загородний.

Как сообщалось, 21 июля сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Также во время расследования правоохранители установили, что высокий чин Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны, сотрудничает со спецслужбами россии и влияет на деятельность НАБУ.

