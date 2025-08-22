Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

Олег Макаров
22 августа 2025, 15:48обновлено 22 августа, 16:31
24
Украинские антикоррупционные активисты по этому делу, по сути, говорят в унисон с российскими спецслужбами, считает эксперт.
Screenshot

Украинские антикоррупционные активисты, пытаясь отбелить НАБУ, говорят в унисон со спецслужбами и пропагандистами России. Вся антикоррупционная вертикаль по этому делу сознательно играет на руку России. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт отметил, что российская ФСБ уже начала операцию по спасению пророссийского нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ и влиянии на НАБУ. Спецслужбы России привлекли пророссийских блоггеров и антикоррупционных активистов. В частности, нардепа, которого тоже обвиняют в госизмене, Александра Дубинского и Анатолия Шария, которого суд уже приговорил к 15 годам тюрьмы.

"Украинские антикоррупционные активисты по этому делу, по сути, говорят в унисон с российскими спецслужбами и их карманными пропагандистами. Нормально ли им быть в такой компании? Вопросов очень много и все они тянут на приговор не только Христенко и Магамедрасулову, но и всей антикоррупционной вертикали, сознательно играющей на руку россии", – написал он.

видео дня

Эксперт отметил, что 21 июля СБУ объявила подозрение Христенко. Во время обыска по месту регистрации Христенко были обнаружены анкеты детективов НАБУ, а следствие обнародовало аудиозаписи его разговоров, где он рассказывает о своем влиянии на Бюро. На днях появилась информация о задержании нардепа в ОАЭ.

"Его жена Марина сообщила, что местные правоохранители изучают возможность экстрадиции в Украину. Об этом она заявила в интервью блогеру экс-депутату Игорю Мосийчуку, на которого тоже наложены санкции", – написал он.

Но самое интересное в интервью, обратил внимание эксперт, что жена Христенко фактически полностью подтвердила версию СБУ: ее муж, официально подозреваемый в работе на спецслужбы рф, активно сотрудничал с НАБУ и был "знаком" со многими детективами Бюро.

"Среди таких контактов следствие называет Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей детективов НАБУ. Его семью также упоминают в контексте российских связей: он помогал своему отцу-предпринимателю продавать коноплю в россии. По данным следствия, у его отца есть российский паспорт, мать – поддерживает войну и получает пенсию в так называемой ДНР", – сообщил он.

По словам эксперта, линия защиты антикоррактивистов рассыпается на глазах.

"Сначала СБУ объявила Христенко подозрение. На днях же соратника Медведчука задержали местные правоохранители в Дубае. И это очень показательно. Ведь Дубаи, скажем откровенно, фактически российский хаб. И если даже в ОАЭ признали достаточными украинские доказательства для задержания Христенко, то какие-либо сомнения так называемых активистов не стоят даже серьезного внимания", – резбюмировал Загородний.

Как сообщалось, 21 июля сотрудники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Также во время расследования правоохранители установили, что высокий чин Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны, сотрудничает со спецслужбами россии и влияет на деятельность НАБУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:39Украина
"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:15Синоптик
"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

Придет заветное облегчение: трех знаков зодиака ждут перемены 22 августа

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Каким был флаг Украины тысячу лет назад - историк показал забытые символы Руси

Последние новости

18:02

Почему нельзя убирать 23 августа: приметы, которые уберегут от потерь

17:37

Были ли ваши предки венграми: фамилия расскажет о коренном происхождении

17:36

Иван Гелюх: DRI привлекла €60 млн "зеленого" кредита актуально

17:27

Обладают мудростью из прошлых жизней: какие знаки зодиака уже были здесь раньше

17:24

Убийство Фарион: прокуроры заявили о важном признании обвиняемого Зинченко

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
17:07

Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

16:39

Встреча с Путиным и гарантии для Украины: Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Доллар стремительно полетел вверх: какой курс валют ждет украинцев 25 августа

16:28

Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в УкраинеВидео

Реклама
15:49

Почему котам нельзя подстригать усы: для чего они нужны на самом деле

15:48

Эксперт рассказал о совместной позиции антикоррупционных активистов с пророссийскими блоггерами по поводу агентуры ФСБ в НАБУ

15:34

Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

15:26

Встреча Зеленского с Путиным: Лавров выдвинул главное условие Кремля

15:15

"Будет болеть голова и прыгать давление": украинцам выдали важное предупреждение

15:13

Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всемВидео

15:09

Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минутуВидео

14:44

"Я очень злой": Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе", как тот ответил

14:19

В РФ скончался популярный певец, автор известных хитовВидео

14:12

ВСУ уничтожили пункт базирования российских беспилотников в Крыму: что известно

13:53

"Родила свою копию": певица Руслана показала редкое фото с мамой

Реклама
13:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам - прибыль, Стрельцам - грандиозный успех

13:34

Стоит ли возвращаться к бывшим: психолог дал неожиданный ответ

13:14

Почему нельзя говорить "велике дякую": какую ошибку допускают многие украинцыВидео

13:04

Тюрьма или большой штраф за побег за границу: Кабмин подал законопроект

12:45

Диагностировали тяжелое заболевание: Кикроров рухнул со сцены и не смог встатьВидео

12:40

Горовая впервые заговорила о женитьбе со своим избранником: "Пять лет вместе"

12:31

Чем отличаются два мужчины: три отличия надо найти за 49 секунд

12:13

Обвал цены на 12%: в Украине дешевеет популярный фрукт, где купить выгоднее всего

12:08

"Соглашения не будет": мирные усилия Трампа зашли в тупик за четыре дня - WSJ

11:55

Пирог из лаваша с секретной начинкой за считанные минуты - бомбический вкусВидео

11:53

Можно ли отказаться быть крестной или крестным, если вас пригласили: священник объяснилВидео

11:52

Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

11:16

Сколько стоит пиджак Елены Зеленской - первая леди покорила своим видом

11:05

Похолодание накроет всю Украину, температура упадет на 5-8 градусов: стала известна дата

11:00

Станет ли Китай гарантом безопасности для Украины: в Пекине дали неожиданный ответ

10:58

Таких цен не было даже в прошлом году: стоимость одного продукта ощутимо упала

10:30

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Свиньям - ошибки, Петухам - страх

10:20

Минус пять элитных подводников РФ: морской дрон ГУР проредил ряды оккупантов

10:08

Наступление на Харьков и Сумы: Минобороны РФ обнародовало важное решение Путина

09:53

Как выбрать спелый арбуз: надо обратить внимание на один единственный признакВидео

Реклама
09:40

Почему Никита Пресняков развелся с женой на самом деле: "Недостаточно"

09:31

ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию: у Орбана разразились гневом

09:24

Отправка войск под командованием США: названы варианты гарантий безопасности Украины

09:05

"Рождается внутри": бывшая возлюбленная Налчаджиоглу сделала признание

08:19

В армии Путина начался бунт: солдаты отказываются воевать и уничтожают технику

08:10

Как РФ остается без топлива ударами ВСУмнение

07:55

"НАТО-лайт": Мелони предложила 24-часовой механизм защиты Украины от РФ

07:10

Чем отличаются два парня, которые едят суши: ответ надо найти за 18 секунд

06:58

США засекретили данные о переговорах Украины и России - CBS News

06:10

Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мирмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять