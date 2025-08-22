В РФ скончался популярный певец, автор известных хитов

Певец болел долгое время и умер от продолжительной болезни.

Умер исполнитель песни "Фантазер" / Коллаж Главред, фото Стархит

22 августа из жизни ушел российский певец Ярослав Евдокимов.

Об этом сообщили российские пропагандисты. Печальную новость рассказала третья жена артиста Ирина Крапивницкая.

По предварительным данным, он скончался от рака легких.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря! С уважением и благодарностью, Ирина", — написала супруга музыканта.

Автору хита "Фантазер" было 78 лет. Евдокимов вел закрытый, даже скромный, образ жизни, гастролировал по городам России.

