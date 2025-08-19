Укр
Читать на украинском
Жуткая причина смерти: российская актриса погибла при странных обстоятельствах

Алена Кюпели
19 августа 2025, 23:46
87
Пенсионерка пошла собирать чернику в лес и исчезла при странных обстоятельствах.
Российскую актрису нашли мертвой
Российскую актрису нашли мертвой / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • От чего скончалась российская актриса
  • Что с ней случилось

В террористической России заслуженную артистку Софью Шельменкину нашли мертвой спустя 10 дней поисков.

Как сообщают российские пропагандисты, 78-летняя пенсионерка проводила лето на даче в деревне Колосково Нижегородской области. Несколько дней назад она отправилась за ягодами, но из леса уже не вернулась.

видео дня

Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол трагически погибла в Семеновском лесу. 7 августа Шельменкина ушла за черникой в лес и заблудилась. В последнее время у женщины были серьезные проблемы со слухом. Она не смогла услышать крики поисковых групп, которые прочесывали территорию, и откликнуться.

Обнаружили тело пенсионерки лишь 17 августа. Софья Сергеевна не смогла пережить холодные ночи без воды и еды.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

