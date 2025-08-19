Пенсионерка пошла собирать чернику в лес и исчезла при странных обстоятельствах.

Российскую актрису нашли мертвой / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

От чего скончалась российская актриса

Что с ней случилось

В террористической России заслуженную артистку Софью Шельменкину нашли мертвой спустя 10 дней поисков.

Как сообщают российские пропагандисты, 78-летняя пенсионерка проводила лето на даче в деревне Колосково Нижегородской области. Несколько дней назад она отправилась за ягодами, но из леса уже не вернулась.

Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол трагически погибла в Семеновском лесу. 7 августа Шельменкина ушла за черникой в лес и заблудилась. В последнее время у женщины были серьезные проблемы со слухом. Она не смогла услышать крики поисковых групп, которые прочесывали территорию, и откликнуться.

Обнаружили тело пенсионерки лишь 17 августа. Софья Сергеевна не смогла пережить холодные ночи без воды и еды.

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

