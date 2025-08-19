Кратко:
В террористической России заслуженную артистку Софью Шельменкину нашли мертвой спустя 10 дней поисков.
Как сообщают российские пропагандисты, 78-летняя пенсионерка проводила лето на даче в деревне Колосково Нижегородской области. Несколько дней назад она отправилась за ягодами, но из леса уже не вернулась.
Актриса Нижегородского государственного академического театра кукол трагически погибла в Семеновском лесу. 7 августа Шельменкина ушла за черникой в лес и заблудилась. В последнее время у женщины были серьезные проблемы со слухом. Она не смогла услышать крики поисковых групп, которые прочесывали территорию, и откликнуться.
Обнаружили тело пенсионерки лишь 17 августа. Софья Сергеевна не смогла пережить холодные ночи без воды и еды.
