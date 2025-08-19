Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

Как изменилось лицо Джеджулы после пластики.

Андрей Джеджула сейчас - как выглядит шоумен после пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Какую операцию сделал Андрей Джеджула

Почему артист решился на хирургическое вмешательство

Украинский шоумен Андрей Джеджула в канун своего 50-летия решился на кардинальные изменения во внешности. Лицо - его основной инструмент, над сбережением свежести которого звезда активно работает.

Тем не менее была деталь, которую Джеджула не мог исправить ни упражнениями, ни массажами. Речь идет о нависших веках, от которых он решил избавиться с помощью пластической хирургии.

Операция состоялась еще весной 2025 года, однако деталями он начал делиться лишь сейчас в своем блоге в Instagram. Также на его канале в YouTube есть видео подготовки и процесса операции. "Годы - они берут свое. Я решил немножко подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - рассказал Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула сделал блефаропластику / Скриншот YouTube

Андрей Джеджула сделал блефаропластику / Скриншот YouTube

Андрей Джеджула сделал блефаропластику / Скриншот YouTube

После операции шоумен был вынужден ходить в солнцезащитных очках и временно отказаться от физических нагрузок. Сейчас его реабилитация завершена.

На свежих фото Джеджула выглядит помолодевшим - блефаропластика прошла успешно.

Андрей Джеджула сейчас - как выглядит шоумен после пластики / instagram.com/djedjula

О персоне: Андрей Джеджула Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

