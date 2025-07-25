Мини-Джеджула: многодетный шоумен показал одномесячную дочь от секретной жены

Вкратце:
- В июне 2025 года Андрей Джеджула стал многодетным отцом
- Через месяц ведущий показал нежное фото с самой младшей дочерью
В конце июня украинский шоумен Андрей Джеджула совершенно неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом. Значительные перемены в личной жизни он скрывал до самого появления на свет дочери Эмилии.
У ведущего у же есть двое детей от двух разных женщин. Санта Димопулос родила Джеджуле сына Даниэля, Юлия Леус - дочь Адель. Личность новой жены и мамы его третьего ребенка шоумен скрывает.
Впрочем, это не мешает ему делиться снимками с крошкой Эмилией, которой на днях исполнился месяц. Так, в честь первой круглой даты самой младшей дочери Андрей Джеджула опубликовал в Instagram фото с именинницей, которая уютно устроилась у папы на животе. В комментариях малышку и ее родителей поздравляют с праздником.
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Также украинский военный Дмитрий Бабчук, жених ведущей Леси Никитюк, рассказал, когда они раскроют имя сына. Мальчик появился на свет в средине июня, но о нем практически ничего не известно.
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О персоне: Андрей Джеджула
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
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