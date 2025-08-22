Влияет даже положение руки: как улучшить качество мобильной связи за минуту

Вы узнаете:
- Почему мобильные телефоны могут иметь слабый сигнал
- Как положение руки влияет на качество связи
- Как можно улучшить мобильную связь
Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни и находятся в руках практически круглосуточно. Однако часто мы пользуемся ими неправильно, что может негативно влиять на качество связи.
Главред узнал, что влияет на мобильную связь и как ее улучшить самостоятельно.
Согласно опросу Which, трое из десяти пользователей телефонов жаловались на постоянно слабый сигнал в течение последних 12 месяцев. Эксперты из организации "Consumer Champions" отмечают, что улучшить сигнал можно даже без смены оператора, а ключевая роль в этом принадлежит правильному положению руки при держании телефона.
В старых моделях антенна была видимой - выступала из верхней части корпуса и всем было понятно, что ее нельзя закрывать. В современных моделях антенны интегрированы внутри корпуса, поэтому неправильное расположение руки может непреднамеренно блокировать сигнал.
"Возможно, ваша рука перекрывает антенну и поэтому ухудшает сигнал. Попробуйте держать телефон в разных положениях. Если вы пользуетесь чехлом для телефона, попробуйте снять его. Некоторые чехлы с металлическими частями или необычной формой могут блокировать сигнал или перекрывать антенну", - отметил исследователь и писатель Адам Снук.
Где расположены антенны в iPhone
Антенны iPhone интегрированы в корпус и внутренние компоненты, а их конкретное расположение зависит от модели. Чаще всего они расположены по краям рамки.
По данным Gear Patrol, маленькие цветные пластиковые линии на углах некоторых iPhone - это так называемые "антенные линии". Они соединяют внутренние антенны Bluetooth, Wi-Fi и 5G.
Итак, если вы сталкиваетесь с проблемами сигнала, попробуйте изменить положение рук, чтобы не перекрывать антенные линии. Каждая модель имеет свои особенности, поэтому стоит ознакомиться с характеристиками вашего устройства.
Как улучшить мобильную связь на iPhone
Эксперт компании AppleFun рекомендует три варианта улучшения мобильной связи на iPhone. По его словам, первый шаг - поставить авиарежим на телефоне на 10 секунд и выключить его.
Второй способ - hard reset телефона. Хард-ресет (или сброс к заводским настройкам) - это процедура полного удаления всех данных и настроек с телефона, возвращая его к состоянию, в котором он был на заводе, когда вы его впервые достали из коробки.
Третьим способом, который может улучшить связь, может быть сброс параметров сети в настройках. Для этого нужно зайти в "Параметры" и нажать "Общие". Далее пролистайте в самый низ и нажмите "Перенести данные или сбросить iPhone". После этого нужно нажать "Сбросить" и выбрать "Сбросить параметры сети".
Смотрите видео о том, как улучшить мобильную связь:
@applefun.ua Как улучшить мобильную связь?☝? #apple, #iphone, #applefun, #iphonekiev, #applekiev, #applecases, #ios18♬ оригинальный звук - AppleFun
Как можно улучшить сигнал
Эксперты Which также советуют проверить качество сигнала в вашем районе и при необходимости переключиться в режим полета, который заставляет телефон повторно подключиться к сети. Еще один совет - подключить телефон к Bluetooth-наушникам и оставить устройство в месте с лучшим сигналом, чтобы иметь возможность передвигаться по дому, не теряя связи.
Кроме того, толстые стены и пребывание в подвальных помещениях могут мешать приему сигнала, поэтому иногда проще выйти на улицу или стать у окна.
Об источнике: AppleFun
AppleFun - украинский интернет-магазин, специализирующийся на продаже и обслуживании техники Apple, аксессуаров, а также продукции брендов Garmin и Dyson. Магазин предлагает широкий ассортимент товаров, включая iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, а также аксессуары, такие как чехлы, кабели, зарядные устройства и другие периферийные устройства.
AppleFun также предоставляет полезные статьи и советы по использованию техники Apple, настройки родительского контроля, выбора аксессуаров и других тем, которые могут быть полезными для пользователей.
