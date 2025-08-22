Диагностировали тяжелое заболевание: Кикроров рухнул со сцены и не смог встать

Путинист Киркоров свалился со сцены и не смог встать без посторонней помощи.

https://glavred.info/starnews/diagnostirovali-tyazheloe-zabolevanie-kikrorov-ruhnul-so-sceny-10691801.html Ссылка скопирована

Путинист Киркоров рухнул со сцены / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что случилось с Киркоровым

Как произошел инцидент

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и имеет серьезные проблемы со здоровьем, рухнул со сцены в России.

Инцидент случился в РФ во время фестиваля Новая волна.

видео дня

Как видно на видеоролике, в котором рухнул путинист, Киркоров не рассчитал длинны сцены и полетел прямо с нее. Он также попытался подняться по ступеням на возвышение на сцене, исполняя свою песню, однако оступился. Несмотря на случившееся, ему не отключили фонограмму, под которую он выступал.

Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа. Из-за этого заболевания певец жалуется на слабость и ватные ноги.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред