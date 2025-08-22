Укр
Не хватает денег: муж Тодоренко пожаловался на их брак

Алена Кюпели
22 августа 2025, 15:34обновлено 22 августа, 16:19
Муж Тодоренко сообщил о том, что им не хватает денег, как и "обычным людям".
Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей
Запроданка Тодоренко пожаловалась на врачей / Коллаж Главред, фото Телеграм, Тодоренко

Кратко:

  • О чем рассказал муж Тодоренко
  • С какими трудностями сталкивается пара

Муж предательницы Украины Регины Тодоренко, бывший наркозависимый Влад Топалов сообщил, что у них не все гладко в браке.

Более того, как пишут российские пропагандисты, по словам Топалова, им с Тодоренко не хватает денег. "У нас точно так же, как у всех, бывают проблемы — не хватает денег, не хватает здоровья, не то приготовила, не так проснулся, храпишь, от тебя воняет, поздно пришел, где ты был, а ты где была, ты чего не берешь трубку, до тебя невозможно дозвониться… Мы обычные люди и многого не умеем", — подчеркнул 39-летний Топалов.

Тодоренко намылила рот сыну
Недавно Тодоренко намылила рот сыну / Фото Instagram/reginatodorenko

Также предательница Тодоренко не стала скрывать, что появление не свет первенца стало для них с Владом настоящим испытанием на прочность. Тогда они обратились за помощью к специалисту, дабы сохранить семью.

Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

