Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

Мария Николишин
22 августа 2025, 11:52
Известно, что речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте.
Реформирование Офиса президента / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Ермак предложил привлечь военных к работе в Офисе президента
  • По его словам, такие люди не ищут оправданий, а ищут решения
  • Зеленский поддержал его идею

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом к работе в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Об этом Андрей Ермак написал в Телеграмм.

По его словам, идея реформирования заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Что важно, речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте.

Ермак добавил, что люди, которые прошли фронт, знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.

"Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата", - подчеркнул глава Офиса президента.

Он также привел пример и рассказал о своем заместителе - полковнике Павле Палисе, который ранее был командующим 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем", - подытожил Ермак.

Новые назначения - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 3 августа президент Украины назначил командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

28 июля сообщалось, что правительство назначило заместителя министра экономики Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.

Кроме того, 17 июля в Украине назначили нового премьер-министра. Должность заняла Юлия Свириденко, которая в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский новости Украины Офис президента Андрей Ермак
