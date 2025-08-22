Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

Известно, что речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте.

Ермак предложил привлечь военных к работе в Офисе президента

По его словам, такие люди не ищут оправданий, а ищут решения

Зеленский поддержал его идею

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом к работе в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Об этом Андрей Ермак написал в Телеграмм.

По его словам, идея реформирования заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Что важно, речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте.

Ермак добавил, что люди, которые прошли фронт, знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.

"Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата", - подчеркнул глава Офиса президента.

Он также привел пример и рассказал о своем заместителе - полковнике Павле Палисе, который ранее был командующим 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем", - подытожил Ермак.

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

