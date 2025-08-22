Во власть хотят привлечь новых людей: Ермак заявил о реформировании ОП

Главное:
- Ермак предложил привлечь военных к работе в Офисе президента
- По его словам, такие люди не ищут оправданий, а ищут решения
- Зеленский поддержал его идею
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом к работе в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Об этом Андрей Ермак написал в Телеграмм.
По его словам, идея реформирования заключается в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.
Что важно, речь идет о работниках на всех уровнях и в каждом департаменте.
Ермак добавил, что люди, которые прошли фронт, знают, что такое дисциплина, ответственность, братство и неравнодушие.
"Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, которые прошли войну. Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата", - подчеркнул глава Офиса президента.
Он также привел пример и рассказал о своем заместителе - полковнике Павле Палисе, который ранее был командующим 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.
"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем", - подытожил Ермак.
Новые назначения - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 3 августа президент Украины назначил командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
28 июля сообщалось, что правительство назначило заместителя министра экономики Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
Кроме того, 17 июля в Украине назначили нового премьер-министра. Должность заняла Юлия Свириденко, которая в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.
О персоне: Андрей Ермак
Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.
Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.
21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.
