Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Президент США считает, что Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него, а он посмотрит, какими будут результаты встречи.

https://glavred.info/ukraine/tramp-hochet-chtoby-zelenskiy-i-putin-snachala-vstretilis-bez-nego-detali-ot-the-guardian-10691633.html Ссылка скопирована

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сперва встретились без него/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин из видео

Кратко:

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сперва встретились без него

По результатам встречи Зеленского и Путина Трамп будет оценивать возможность 3-сторонней встречи

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами. И только после этой встречи он планирует провести трехстороннюю встречу, где уже будет присутствовать и он сам.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Согласно словам собеседников британского издания, Трамп сказал своим советникам, что трехсторонняя встреча с его участием может состояться после того, как лидеры Украины и страны-агрессора России встретятся между собой.

видео дня

Трамп сообщил своим советникам, что он намерен провести трехстороннюю встречу с его участием, но только после того, как Зеленский и Путин проведут первую встречу сами.

Хотя, как отмечают в издании, до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и американский президент не намерен прилагать усилия к ее проведению.

Во время телефонного интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на WABC во вторник, 19 августа, президент США также сказал, что он считает, что Зеленскому и Путину лучше встретиться сначала без него.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", - сказал тогда Трамп.

Возможность встречи Зеленского и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины. Лидер РФ предложил провести встречу с президентом Украины в Москве.

Также ранее сообщалось, что Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским - CNN назвали главный фактор. Оказывается, кремлевский лидер не готов к встрече с Зеленским.

Напомним, нардеп назвал очень короткие сроки, когда может состояться встреча Зеленского и Путина. Зеленский может говорить с Путиным о сохранении текущей линии боевых действий.

Также ранее сообщалось, что СМИ выяснили, почему Кремль тянет время и оттягивает встречу Зеленского и Путина. Кремль отреагировал осторожно на идею переговоров и отметил необходимость тщательной подготовки.

Читайте также:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред