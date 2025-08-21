Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Кратко:
- Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сперва встретились без него
- По результатам встречи Зеленского и Путина Трамп будет оценивать возможность 3-сторонней встречи
Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами. И только после этой встречи он планирует провести трехстороннюю встречу, где уже будет присутствовать и он сам.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Согласно словам собеседников британского издания, Трамп сказал своим советникам, что трехсторонняя встреча с его участием может состояться после того, как лидеры Украины и страны-агрессора России встретятся между собой.
Трамп сообщил своим советникам, что он намерен провести трехстороннюю встречу с его участием, но только после того, как Зеленский и Путин проведут первую встречу сами.
Хотя, как отмечают в издании, до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и американский президент не намерен прилагать усилия к ее проведению.
Во время телефонного интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на WABC во вторник, 19 августа, президент США также сказал, что он считает, что Зеленскому и Путину лучше встретиться сначала без него.
"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", - сказал тогда Трамп.
Возможность встречи Зеленского и Путина - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины. Лидер РФ предложил провести встречу с президентом Украины в Москве.
Также ранее сообщалось, что Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским - CNN назвали главный фактор. Оказывается, кремлевский лидер не готов к встрече с Зеленским.
Напомним, нардеп назвал очень короткие сроки, когда может состояться встреча Зеленского и Путина. Зеленский может говорить с Путиным о сохранении текущей линии боевых действий.
Также ранее сообщалось, что СМИ выяснили, почему Кремль тянет время и оттягивает встречу Зеленского и Путина. Кремль отреагировал осторожно на идею переговоров и отметил необходимость тщательной подготовки.
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
