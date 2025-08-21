Укр
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Алёна Воронина
21 августа 2025, 17:49
Президент США считает, что Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него, а он посмотрит, какими будут результаты встречи.
Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сперва встретились без него/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин из видео

Кратко:

  • Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сперва встретились без него
  • По результатам встречи Зеленского и Путина Трамп будет оценивать возможность 3-сторонней встречи

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами. И только после этой встречи он планирует провести трехстороннюю встречу, где уже будет присутствовать и он сам.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Согласно словам собеседников британского издания, Трамп сказал своим советникам, что трехсторонняя встреча с его участием может состояться после того, как лидеры Украины и страны-агрессора России встретятся между собой.

Трамп сообщил своим советникам, что он намерен провести трехстороннюю встречу с его участием, но только после того, как Зеленский и Путин проведут первую встречу сами.

Хотя, как отмечают в издании, до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и американский президент не намерен прилагать усилия к ее проведению.

Во время телефонного интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на WABC во вторник, 19 августа, президент США также сказал, что он считает, что Зеленскому и Путину лучше встретиться сначала без него.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", - сказал тогда Трамп.

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Виктор Розовый закрутил новый роман - как выглядит его девушка

11:34

"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

11:23

Украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии: кому и как назначают

