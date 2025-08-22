Укр
Сколько "съедают" популярные кроссоверы: реальный рейтинг расхода топлива в Украине

Руслана Заклинская
22 августа 2025, 16:28обновлено 22 августа, 17:48
Украинские автолюбители протестировали десять самых популярных кроссоверов, чтобы раскрыть их реальный расход топлива.
Рейтинг самых экономных кроссоверов в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • На что следует обращать внимание при выборе кроссовера
  • Какое значение имеет реальный расход топлива для бюджета владельца авто
  • Какие кроссоверы расходуют больше всего топлива на 100 км пробега

Едва ли не каждый украинец мечтает иметь собственный автомобиль, ведь это не только удобно для повседневной жизни, но и открывает новые возможности для путешествий и семейного отдыха. Особенно популярными среди автолюбителей остаются кроссоверы, которые сочетают в себе практичность, экономичность и приятный дизайн. Однако при выборе такого авто важно учитывать не только бренд и внешний вид, но и реальный расход топлива, который существенно влияет на ежемесячные расходы и бюджет владельца.

Украинские автолюбители провели масштабное испытание десяти популярных кроссоверов, чтобы определить, сколько топлива каждый автомобиль расходует на 100 километров пробега. Тестирование включало различные условия движения: объездную дорогу Киева, загородные трассы, включая грунтовые дороги, а также вечерние пробки.

Рейтинг расхода топлива популярных кроссоверов в Украине

К испытанию привлекли десять моделей кроссоверов, которые пользуются спросом среди украинских водителей. О результатах эксперимента подробно рассказали на YouTube-канале "Идеальное авто".

Топ-10 популярных кроссоверов в Украине и их реальный расход топлива:

  1. Cupra Formentor - 6,4 л/100 км. Отмечается самым экономным расходом среди лидеров рейтинга, идеально подходит для города и дальних поездок.
  2. Nissan Qashqai - 6,6 л/100 км. Один из классических компактных SUV, который сочетает комфорт и экономию топлива.
  3. MG ZS - 6,6 л/100 км. Бюджетный вариант с современным дизайном и приемлемыми расходами на топливо.
  4. Hyundai Kona - 7,0 л/100 км. Компактный и маневренный, подходит для ежедневных городских поездок.
  5. Honda ZR-V - 7,3 л/100 км. Автомобиль среднего класса, известный своей надежностью и плавной ездой.
  6. Peugeot 3008 - 7,4 л/100 км. Стильный SUV с хорошими динамическими характеристиками и экономным двигателем.
  7. Mazda CX-5 - 8,9 л/100 км. Среднеразмерный кроссовер с мощным мотором, немного дороже в использовании из-за более высокого расхода топлива.
  8. Skoda Karoq - 9,1 л/100 км. Практичный и вместительный SUV, популярный среди семей, но с заметным расходом топлива.
  9. Ford Kuga - 10,2 л/100 км. Мощный кроссовер с большими размерами и соответствующим расходом топлива.
  10. Opel Grandland - 10,2 л/100 км. Большой SUV, комфортный для путешествий, однако экономичность оставляет желать лучшего.

Смотрите видео о том, сколько топлива расходуют популярные кроссоверы в Украине:

Таким образом, самыми экономичными оказались Cupra Formentor и Nissan Qashqai. Зато больше всего топлива на 100 км тратят Ford Kuga и Opel Grandland.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Ранее Главред рассказывал, насколько электромобили экономнее "обычных". По данным Института исследований авторынка, даже если владелец электромобиля полностью откажется от зарядки дома, эксплуатация такого транспортного средства остается экономически выгодной.

Также на дорогах появился новый сигнал светофора. Оказывается на некоторых светофорах включается дополнительный синий свет.

Кроме этого, не все напитки, которые кажутся безопасными для употребления за рулем, являются таковыми. Некоторые из них могут повлиять на результаты алкотестера или даже замедлить реакцию водителя, что в итоге может привести к штрафам и даже временному лишению водительских прав.

Об источнике: YouTube-канал "Идеальное Авто"

Канал "Идеальное Авто" - украинский YouTube-канал, посвященный обзорам и тест-драйвам автомобилей. Общее количество подписчиков на канале составляет более 6,17 тысячи человек. Канал специализируется на сравнениях популярных моделей, анализе расхода топлива, надежности, стоимости обслуживания и других важных аспектах выбора автомобиля. Видео часто включают реальные испытания в условиях города, загородных трасс и вечерних пробок. От

