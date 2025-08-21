Оказалось, не все так просто в разводе знаменитостей.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Свидетель со свадьбы Аллы Пугачевой и путиниста Филиппа Киркорова заявил, что они развелись из-за непокорства Примадонны.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Пугачева и Киркоров были в браке 11 лет, но Роман Родин впервые рассказал об их разводе.

Свидетель со свадьбы Киркорова и Пугачевой объяснил развод непокорностью Аллы.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Родин, известный режиссер, давно знаком с Филиппом и Аллой и многое знает про характер каждого. По словам Романа, тема развода Пугачевой и Киркорова является сложной для понимания. Но свидетель выдвинул свою точку зрения касательно произошедших событий. Близкий звезд считает, что виной всему непокорность, которую демонстрировала певица", - сообщили росСМИ.

Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Также он стал на сторону путиниста Киркорова.

"Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что каждый мужик — хозяин по своей сути. И всегда хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но подчиняться — это не про Пугачеву", — добавил Родин.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

