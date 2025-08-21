Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Кратко:
- Святослав Вакарчук получил президентскую награду
- Алла Пугачева выразила свое мнение по этому поводу
Вчера украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук получил из рук президента Украины знак отличия - "Национальная легенда Украины". В своем блоге артист отметил, что считает наших защитников и защитниц более достойными государственных наград. То, что получил ее именно он, Вакарчук называет общей заслугой тех, кто кропотливо развивает украинскую культуру.
"Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой был бы невозможен наш музыкальный успех. А самое главное – всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире", - пишет Святослав.
В комментариях поклонники Вакарчука отмечают, что признание его Национальной легендой - заслуженное, и поздравляют его с этим достижением. Не осталась в стороне и российская певица Алла Пугачева, которая во время полномасштабной войны вместе с мужем Максимом Галкиным публично осудила войну в Украине, и отказалась прислуживать кровавой кремлевской верхушке. Она обратилась к Святославу Вкарчуку со словами: "Заслужил! Браво".
О персоне: Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.
