Может ли водитель повернуть направо: запутанный тест по ПДД под силу не всем

Данный тест не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли в этой ситуации повернуть направо

Какими правила нужно руководствоваться

Задачи по ПДД могут показаться нужными только для новичков, но это не так. Такие тесты могут помочь водителям со стажем обновить знания и с пользой провести время.

Автор канала За!Правилами на YouTube поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображение и ответить: разрешается ли водителю белого автомобиля повернуть направо в этой ситуации?

Задача ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается при отсутствии автомобилей справа. Разрешается, если он живет в той зоне. Разрешается, если он работает в той зоне. Ответы 3 и 4. Запрещается.

Пояснение задачи

Как можно увидеть, изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На перекрестке водитель собирается повернуть направо, и для этого он уже включил соответствующий правый указатель поворота.

Перекресток является регулируемым, поскольку он оборудован светофорами. Сейчас водителю горит красный сигнал, запрещающий движение, но включенная зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора позволяет продолжить движение в указанном направлении, то есть направо.

В то же время, повернуть направо водителю запрещает дорожный знак 3.22. "Поворот направо запрещен". Получается, что светофор и знаки противоречат друг другу.

Дорожный знак 3.22 / фото: vodiy.ua

"Самой главной ошибкой будет считать, что при работающем светофоре знаки теряют свою значимость. И это действительно так. При работающем светофоре мы не должны обращать внимание на знаки, но это касается только знаков приоритета, которые определяют порядок разъезда. Это просто надо запомнить. Запрещающие знаки светофор отнюдь не отменяет", - отмечает автор видео.

Так, не соблюдать требования знака "Поворот направо запрещен" могут только транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Однако, изображенного водителя это не касается, поэтому поворот направо ему в этой ситуации запрещается.

Правильный вариант ответа - 6.

Интересная задача по ПДД - видео:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами" YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

