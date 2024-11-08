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Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

Алексей Тесля
8 ноября 2024, 18:21
2927
Президент Турции заявил о необходимости основываться на поиске решений.
Эрдоган, ВСУ
В Турции оценили вероятность завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, сайт Кремля

Главное:

  • Трамп может способствовать завершению войны
  • Эрдоган не исключает посредничества в переговорах

Война РФ против Украины может легко закончиться, если администрация США под руководством Дональда Трампа будет руководствоваться подходом, основанным на поиске решений, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если в эпоху Трампа мы увидим администрацию США, которая подойдет к вопросу с точки зрения урегулирования, мы сможем легко закончить эту войну. Больше оружия, больше бомб, больше хаоса и конфликтов не положат конец этой войне", — цитирует его турецкая газета Yeni Şafak.

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В ходе общения с журналистами на борту самолета по возвращении из Будапешта турецкий лидер подчеркнул, что "больше диалога, больше дипломатии, больше примирения откроют дверь к миру".

При этом он напомнил, что Турции ранее удалось усадить обе стороны за один стол: "Мы делали это много раз и можем сделать это снова. Эта война должна закончиться сейчас".

По его словам, Турция сосредоточила усилия на достижении мира и будет продолжать это делать. "Мы надеемся, что в новом периоде нам удастся начать все с чистого листа и достичь мира, в котором прекратятся все конфликты и войны", — указал турецкий лидер.

Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган?

Редже́п Тайи́п Эрдо́ган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия.

Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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