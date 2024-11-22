Мощная непогода надвигается на Украину: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

Вы узнаете:
- Где объявлено штормовое предупреждение
- В каких регионах будут снегопады и сильные порывы ветра
- Где синоптики прогнозируют -8
Погода в Украине 23 ноября будет снежной и очень ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Во многих областях Украины синоптики прогнозируют значительный мокрый снег с налипанием. Также ожидается значительный дождь, гололедица на дорогах и сильные порывы ветра - 17-25 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, а также нарушений движения транспорта.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в субботу, 23 ноября, в Украине будет снег, мокрый снег и дождь. Основная часть осадков будет на Левобережье. В воскресенье, 24 ноября, осадки прекратятся, они задержатся лишь на востоке страны. Ветер будет порывистый, а ночью ударят морозы.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 23 ноября
В Украине 23 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег с налипанием. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Сильные порывы ветра ожидаются в южных, восточных, центральных и Сумской областях - 17-22 м/с. На юге порывы ветра могут достигать 25 м/с.
"В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°. В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток 3-8° тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13°); в Крыму ночью 8-13° тепла, днем 11-16°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -4
По данным meteoprog, 23 ноября в Украине будет снежно и морозно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -4...+2 градусов.
Погода 23 ноября в Киеве
В Киеве 23 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с налипанием и гололедицу. Ветер в этот день будет северо-западный - 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ударит мороз -12 и будет мокрый снег - стало известно, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отметиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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