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Трамп легко может "поставить Путина на колени": эксперт назвал способ

Сергей Кущ
22 ноября 2024, 23:11
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До вступления Трампа в должность, идёт огромный массив ИПСО со стороны россиян.
Трамп легко может
Трамп легко может "поставить Путина на колени" / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Трамп не приговор для Украины
  • Как новый президент США может уничтожить экономику РФ

Приход Дональда Трампа к власти в США не станет для Украины катастрофой, а сообщения западных СМИ о потери территорий в обмен на мир не соответствует действительности.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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Он подчеркнул, что сейчас, до вступления Трампа в должность, идёт огромный массив ИПСО со стороны россиян.

"Так, например, все резко начали говорить, что Украина потеряет 20% территорий, и Запад с этим согласится. Знаете, на чём Россия "спалилась", как стало понятно, что за этими операциями стоит она? Россияне "спалились" на сообщениях о телефонном разговоре Трампа и Путина, о котором написал Washington Post. В сообщения, которые появились в русскоязычном и украиноязычном пространстве, была добавлена деталь, которой не было в англоязычном варианте: утверждение, что Путин и Трамп говорили о том, что мир согласен с потерей 20% территорий Украиной. Так что успокойтесь, сейчас идёт просто гигантская просто "ипсоха", - отметил эксперт.

Загородний отметил, что разговоры о том, что победа Трампа станет катастрофой для Украины, не имеют под собой оснований. Президентство Трампа не станет катастрофой для нашей страны.

"Прежде всего, следует понимать, каково главное противоречие между Трампом и Путиным. Главное противоречие – не Украина, а нефть. Ведь Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится. А если Трамп ещё и выполнит своё обещание снизить цены на нефть до 40 долларов, то наступит смерть российской экономики. И это Трамп будет делать не через год или два, а сразу", - пояснил эксперт.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Владимир Путин может рассматривать вариант переговоров. После августовского контрнаступления Украина все еще удерживает плацдарм в Курской области. Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.

Британский разведчик Филипп Ингрэм заявил, что Трамп будет давить на Путина. Эксперт считает, что цель диктатора РФ изменена - удержание Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего захваченного Донбасса. Поэтому Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина.

Олег Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину. Эксперт сообщил, что реакция украинского общества и армии, если Украине попытаются навязать сценарий замораживания и временного закрепления оккупированных территорий за Россией, может закончиться смутой.

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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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война в Украине Дональд Трамп
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