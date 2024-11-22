Трамп легко может "поставить Путина на колени": эксперт назвал способ

До вступления Трампа в должность, идёт огромный массив ИПСО со стороны россиян.

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Трамп легко может "поставить Путина на колени" / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Почему Трамп не приговор для Украины

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Приход Дональда Трампа к власти в США не станет для Украины катастрофой, а сообщения западных СМИ о потери территорий в обмен на мир не соответствует действительности.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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Он подчеркнул, что сейчас, до вступления Трампа в должность, идёт огромный массив ИПСО со стороны россиян.

"Так, например, все резко начали говорить, что Украина потеряет 20% территорий, и Запад с этим согласится. Знаете, на чём Россия "спалилась", как стало понятно, что за этими операциями стоит она? Россияне "спалились" на сообщениях о телефонном разговоре Трампа и Путина, о котором написал Washington Post. В сообщения, которые появились в русскоязычном и украиноязычном пространстве, была добавлена деталь, которой не было в англоязычном варианте: утверждение, что Путин и Трамп говорили о том, что мир согласен с потерей 20% территорий Украиной. Так что успокойтесь, сейчас идёт просто гигантская просто "ипсоха", - отметил эксперт.

Загородний отметил, что разговоры о том, что победа Трампа станет катастрофой для Украины, не имеют под собой оснований. Президентство Трампа не станет катастрофой для нашей страны.

"Прежде всего, следует понимать, каково главное противоречие между Трампом и Путиным. Главное противоречие – не Украина, а нефть. Ведь Трамп точно снимет все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, и он говорит об этом открыто. Трамп намерен перезапустить американскую экономику на нефти. А у США нефти больше, чем у Саудовской Аравии и всех остальных. Это значит, что на внешнем рынке будет больше американских нефти и газа, а в таких условиях Россия и Иран будут вынуждены тренироваться есть свою нефть и занюхивать газом, поскольку потребность в их энергоресурсах существенно снизится. А если Трамп ещё и выполнит своё обещание снизить цены на нефть до 40 долларов, то наступит смерть российской экономики. И это Трамп будет делать не через год или два, а сразу", - пояснил эксперт.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Владимир Путин может рассматривать вариант переговоров. После августовского контрнаступления Украина все еще удерживает плацдарм в Курской области. Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.

Британский разведчик Филипп Ингрэм заявил, что Трамп будет давить на Путина. Эксперт считает, что цель диктатора РФ изменена - удержание Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего захваченного Донбасса. Поэтому Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина.

Олег Жданов объяснил, как Трамп может подыграть Путину. Эксперт сообщил, что реакция украинского общества и армии, если Украине попытаются навязать сценарий замораживания и временного закрепления оккупированных территорий за Россией, может закончиться смутой.

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