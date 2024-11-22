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Что означают цветные точки и линии на шинах: водителям назвали важный нюанс

Мария Николишин
22 ноября 2024, 17:39
204
Часто на автомобильных шинах можно увидеть различные обозначения.
Что означают цветные точки и линии на шинах: водителям назвали важный нюанс
Обозначения на шинах / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему на шинах нарисованы цветные точки
  • Что они означают

При покупке новых шин многие водители, вероятно, обращали внимание на разноцветные точки, которые можно увидеть на боковине рядом с буквами и цифрами.

Эксперты издания "Твоя машина" объяснили, зачем они нужны, пишет Главред.

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Что означают желтые и красные точки на шинах

Одним из важнейших признаков того, насколько хорошо работает шина, является её баланс. Несбалансированная шина может вызвать чрезмерную вибрацию, неравномерный износ и даже может сильно ухудшить расход топлива. Несмотря на однотипность всех шин, сделать полностью сбалансированную покрышку невозможно. Отличия шин в весе и форме в процессе производства являются обычным явлением.

Желтые точки отмечают, где вес шины самый минимальный, а красные точки указывают место, где колесо находится ниже всего. Это нужно, чтобы на шиномонтаже удалось максимально правильно все сбалансировать.

Какая разница между цветными точкам на шинах

Красным цветом обычно обозначают участок, который отличается наибольшей радиальной жесткостью. Когда вы устанавливаете шину, то эта метка размещается так, чтобы совместить с отметкой "L" на диске, если она есть или напротив ниппеля. Эта отметка обычно указывает на самое слабое место диска. Их правильное сочетание поможет сделать движение авто более стабильным.

Желтая точка на шине обозначает самое легкое место. Если её выровнять с ниппелем, тогда можно уменьшить количество грузов, которые нужны для балансировки. А это помогает облегчить колесо и снизить риск одновременного повреждения диска с шиной из-за сильного удара. Однако, при наличии на диске отметки "L" - лучше размещать с другой стороны.

Если на шине есть и желтая, и красная точки, специалисты советуют отдавать приоритет именно желтой. Если производитель разместил эти отметки друг над другом, это означает, что шина имеет минимальные отклонения. В таком случае балансировка значительно облегчается.

Очень редко на шину наносят белую точку. Она указывает на место, где есть наибольшее изменение радиальной силы. Там боковина шины самая гибкая. Кроме этого, некоторые производители ставят белые метки в виде ромба, квадрата или круга, внутри которых есть цифра. Это означает, что эта шина прошла проверку на заводе и готова к безопасной эксплуатации.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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