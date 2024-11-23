В одном из фрагментов мемуаров Меркель описывает свой визит в США в 2017 году.

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Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

Почему Трамп был очарован российским диктатором

Что еще Трамп рассказал Меркель

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп проявлял явное восхищение Владимиром Путиным. Об этом в своих еще не опубликованных мемуарах рассказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает газета Die Zeit, в одном из фрагментов мемуаров Меркель описывает свой визит в США в 2017 году, пишет Главред.

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В ходе личной беседы, проходившей без посторонних, Трамп, занимавший тогда должность президента США, задал ей несколько вопросов.

"В том числе о моём восточногерманском происхождении и моих отношениях с Путиным. Очевидно, он был очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с авторитарными и диктаторскими чертами околдовали его", — пишет Меркель.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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